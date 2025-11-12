漫画で知る 動物を大切にする活動のこと「きゃぴもふ」　第１話「ママはウソをつかない」公開！

特定非営利活動法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク




認定NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク（CAPIN）は、動物を大切にする気持ちや、保護活動の現場を伝える公式漫画シリーズ『きゃぴもふ』第1話「ママはウソをつかない」を公開しました。


これまで公式X（旧Twitter）とInstagramで1ページずつ連載していた内容が、ついに第1話として完結・公開となりました。



『きゃぴもふ』は、合同会社RATIO Lab.が制作を担当するCAPINの活動をもとにしたオリジナル漫画シリーズで、動物を「守る」「助ける」その裏にある想いを、やさしいタッチで描いた“命の物語”です。



第1話「ママはウソをつかない」では、 小さな命と向き合う人々の葛藤や希望を、 子どもから大人まで読みやすいストーリーで表現しています。



今後も、CAPINは漫画『きゃぴもふ』を通して、 より多くの人に“いのちの大切さ”を伝える活動を続けてまいります。



■作品概要

タイトル：『きゃぴもふ』第1話「ママはウソをつかない」



公開場所：きゃぴもふ公式X・Instagram



内容：動物保護や命の尊さをテーマにしたオリジナル漫画



第1話を読む


・X : https://x.com/capin_mfmf/status/1918259489427603795?s=46&t=gBGUH-EBvhmNgvJ8naUK-Q(https://x.com/capin_mfmf/status/1918259489427603795?s=46&t=gBGUH-EBvhmNgvJ8naUK-Q)


・Instagram : https://www.instagram.com/p/DJJhf1wTkh5/?igsh=MWhlYWJ1eGE5cnQ0ag%3D%3D



■きゃぴもふについて

公式X（旧Twitter）：https://x.com/capin_mfmf


公式YouTube：https://www.youtube.com/@capin-mfmf


公式Instagram：https://www.instagram.com/capin_mfmf



Presented by NPO法人CAPIN


制作：合同会社RATIO Lab.



■CAPINについて

認定NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク（CAPIN）は、犬猫の保護・譲渡、地域猫活動（TNR）、啓発活動などを通じて、「人と動物が共に笑顔で生きる社会」を目指しています。



公式サイト：https://www.capin.love/


Instagram：https://www.instagram.com/capin/



■ 本件に関するお問い合わせ

認定NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク（CAPIN）


理事長　坂本真子美


〒305-0051


茨城県つくば市二の宮2-7-20


Tel：029-851-5580


Mail：mail@capin.love