漫画で知る 動物を大切にする活動のこと「きゃぴもふ」 第１話「ママはウソをつかない」公開！
認定NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク（CAPIN）は、動物を大切にする気持ちや、保護活動の現場を伝える公式漫画シリーズ『きゃぴもふ』第1話「ママはウソをつかない」を公開しました。
これまで公式X（旧Twitter）とInstagramで1ページずつ連載していた内容が、ついに第1話として完結・公開となりました。
『きゃぴもふ』は、合同会社RATIO Lab.が制作を担当するCAPINの活動をもとにしたオリジナル漫画シリーズで、動物を「守る」「助ける」その裏にある想いを、やさしいタッチで描いた“命の物語”です。
第1話「ママはウソをつかない」では、 小さな命と向き合う人々の葛藤や希望を、 子どもから大人まで読みやすいストーリーで表現しています。
今後も、CAPINは漫画『きゃぴもふ』を通して、 より多くの人に“いのちの大切さ”を伝える活動を続けてまいります。
■作品概要
タイトル：『きゃぴもふ』第1話「ママはウソをつかない」
公開場所：きゃぴもふ公式X・Instagram
内容：動物保護や命の尊さをテーマにしたオリジナル漫画
第1話を読む
・X : https://x.com/capin_mfmf/status/1918259489427603795?s=46&t=gBGUH-EBvhmNgvJ8naUK-Q(https://x.com/capin_mfmf/status/1918259489427603795?s=46&t=gBGUH-EBvhmNgvJ8naUK-Q)
・Instagram : https://www.instagram.com/p/DJJhf1wTkh5/?igsh=MWhlYWJ1eGE5cnQ0ag%3D%3D
■きゃぴもふについて
公式X（旧Twitter）：https://x.com/capin_mfmf
公式YouTube：https://www.youtube.com/@capin-mfmf
公式Instagram：https://www.instagram.com/capin_mfmf
Presented by NPO法人CAPIN
制作：合同会社RATIO Lab.
■CAPINについて
認定NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク（CAPIN）は、犬猫の保護・譲渡、地域猫活動（TNR）、啓発活動などを通じて、「人と動物が共に笑顔で生きる社会」を目指しています。
公式サイト：https://www.capin.love/
Instagram：https://www.instagram.com/capin/
■ 本件に関するお問い合わせ
認定NPO法人動物愛護を考える茨城県民ネットワーク（CAPIN）
理事長 坂本真子美
〒305-0051
茨城県つくば市二の宮2-7-20
Tel：029-851-5580
Mail：mail@capin.love