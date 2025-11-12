『購買業務の“非効率とムダなコスト”を見える化するには？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/daikodenshi-4-20251202/M1D



■非効率に気づけない購買業務、そのまま放置していませんか？

購買業務は見積取得・承認・価格交渉など複数のプロセスに分かれ、それぞれが個別運用されがちです。

この結果、業務全体の非効率に気づかず、コスト増や調達判断の遅れを招いている企業も多く存在します。

まず必要なのは、業務の実態をデータで可視化することです。





■業務の分断と勘に頼った判断が、ムダなコストを生む複数部門にまたがる購買業務では、情報が分断されやすく、判断も属人的・感覚的になりがちです。その結果、最適なベンダー選定ができず、コスト最適化が難航します。今こそ、データドリブンな意思決定によって、業務全体を見直すタイミングです。■データドリブンで実現する、全体最適な購買プロセスとは？本解説では、購買業務における非効率やムダなコストの要因を“データ”で明らかにし、全体最適へと導く方法を紹介します。見積取得・比較・承認といったプロセスを一元管理することで、調達の質とスピードを向上できます。「PROCURESUITE」を活用した具体的な改善ステップもあわせて解説します。■主催・共催DAIKO XTECH株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/daikodenshi-4-20251202/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]