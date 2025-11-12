『購買業務の“非効率とムダなコスト”を見える化するには？』というテーマのウェビナーを開催
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/daikodenshi-4-20251202/M1D
■業務の分断と勘に頼った判断が、ムダなコストを生む
複数部門にまたがる購買業務では、情報が分断されやすく、判断も属人的・感覚的になりがちです。
その結果、最適なベンダー選定ができず、コスト最適化が難航します。
今こそ、データドリブンな意思決定によって、業務全体を見直すタイミングです。
■データドリブンで実現する、全体最適な購買プロセスとは？
本解説では、購買業務における非効率やムダなコストの要因を“データ”で明らかにし、全体最適へと導く方法を紹介します。
見積取得・比較・承認といったプロセスを一元管理することで、調達の質とスピードを向上できます。
「PROCURESUITE」を活用した具体的な改善ステップもあわせて解説します。
■主催・共催
DAIKO XTECH株式会社
■協力
株式会社オープンソース活用研究所
マジセミ株式会社
〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]
■非効率に気づけない購買業務、そのまま放置していませんか？
購買業務は見積取得・承認・価格交渉など複数のプロセスに分かれ、それぞれが個別運用されがちです。
この結果、業務全体の非効率に気づかず、コスト増や調達判断の遅れを招いている企業も多く存在します。
まず必要なのは、業務の実態をデータで可視化することです。
マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。
過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。
