エフ・ソリューションズ株式会社(本社：東京都日野市、代表取締役：谷川 慶多、以下 エフ・ソリューションズ)は、使い古したタイルカーペットを洗浄・再生し、新品同様にリサイクルできる高性能洗浄機「ピカットカペット」について、2025年11月よりサービス開始し、11月19日(水)～21日(金)開催の展示会「ビルメンヒューマンフェア＆クリーン EXPO 2025」に出展いたします。





本サービスは、清掃管理会社や福祉作業所など、現場の人手不足や雇用課題を抱える事業者に向けて、環境負荷の低減と社会的包摂を同時に実現する新たな選択肢を提供します。









【展示会「ビルメンヒューマンフェア＆クリーン EXPO 2025」出展】

11月19日(水)～21日(金)に開催が迫る「ビルメンヒューマンフェア＆クリーン EXPO 2025」に、「ピカットカペット」が出展(西3ホール A-10)いたしますので、ぜひご注目ください。

展示会では、洗浄前後の実物展示、操作デモンストレーションなどを通じて、来場者に「張替えから延命へ」という新しい清掃の価値を体感いただきます。





■サービス開発の背景

～環境と社会にやさしい、新しい清掃スタイルのモデルケースを目指して～

当社は長年にわたり、ビルメンテナンス業界の現場に立って、労働環境の変化や社会課題に向き合ってまいりました。近年では、少子高齢化による労働人口の減少、障害者雇用促進法による法定雇用率の義務化、そしてSDGs・ESG経営への対応が企業・団体・自治体に求められています。

こうした背景のもと「誰もが安心して働ける現場づくり」と「環境配慮型の清掃手法」の両立を目指しながら、清掃業務の現場で培った厳しい視点をいかしたピカットカペットのサービス化に至りました。









■製品概要｜ピカットカペットとは

「ピカットカペット」は、タイルカーペットの表面を高圧洗浄し、バキューム乾燥までを一括で行う専用装置です。古いタイルカーペットを捨てずにリサイクルできますので、廃棄を大きく減らします。

操作はボタンひとつで完結し、力仕事や専門技術を必要としないため、高齢者や障害者でも安心して作業に従事できます。





使用法動画： https://www.youtube.com/watch?v=6DJJJORL3uQ





■ピカットカペットの特徴とリユースタイルカーペット導入メリット

～ピカットカペットが生み出すリユースタイルカーペット

CSR(社会的責任)活動・SDGs貢献の取り組みの一つとして導入できます～





1. 操作性・安全性が高い

● ボタン操作で完結。複雑な手順や専門技術は不要

● 力仕事が不要で、身体的負担が少なく、高齢者・障害者でも安心して使用できる

● インターロック機能搭載で安全性を確保(蓋開時停止など)





2. 雇用支援・多様な人々が共に生きる社会づくりに貢献

● 高齢者・障害者の就労機会を創出

● ダイバーシティ＆インクルージョン推進企業に最適

● 障害者雇用助成金・高齢者雇用支援制度との親和性が高く導入しやすい





3. 環境配慮・サステナビリティ

● 廃棄ゼロの洗浄再生方式でCO2排出最大80％削減

● SDGs(目標8・9・11・12)に貢献する実証データあり





5. 清掃品質・業務効率

● 高圧洗浄＋乾燥で美観を即時回復

● 定期運用が容易

● 清掃品質の標準化により属人性を排除





6. 導入支援・運用体制が手厚く安心

● メンテナンス・保守体制完備(部品交換・故障対応)

● 製品保証・安全基準適合(労安法・電気用品安全法)









■ピカットカペット導入をおすすめする業界・業種

1. ビルメンテナンス・施設管理業

2. 福祉作業所・障害者就労支援事業所

3. ホテル・宿泊施設運営会社

4. 商業施設運営会社(ショッピングモール・駅ビルなど)

5. オフィスビル管理会社(PM・BM)

6. 建設会社・仮設施設運営会社

7. イベント企画・展示会運営会社

8. 医療・教育機関(病院・学校・保育園など)

9. 自治体・公共施設管理部門

10. 撮影スタジオ・レンタルスペース









■リユースタイルカーペットが特に活きる場所

1. オフィスビル

2. 商業施設(ショッピングモール・駅ビル)

3. 公共施設(庁舎・図書館など)

4. 医療・教育機関(病院・学校など)

5. ホテル・宿泊施設









■最後に

日本では昔から、タイルカーペットは汚れたら張り替え、ゴミとして廃棄していました。しかし、タイルカーペットは丸ごと洗って貼りなおすことで、見違えるほど生まれ変わります。タイルカーペットは、安易に廃棄せずリユースする、またはリユース品を選択することで、産業廃棄物を減らし、地球環境の未来に貢献できます。

そして、ピカットカペットは、ただの清掃装置ではありません。

誰でも運用できる人にやさしい設計が、働く人の可能性を広げ、社会的課題の解決につながります。私たちはこの装置を通じて、“あらゆる人が活躍する社会”をつくっていきたいと考えています。





共感いただける業種・業界の皆様、社会を変える高性能洗浄機「ピカットカペット」と「リユースタイルカーペット」の導入をぜひご検討ください。









製品紹介動画URL：@エフ・ソリューションズ株式会社チャンネル

https://www.youtube.com/watch?v=6DJJJORL3uQ









■会社概要

会社名： エフ・ソリューションズ株式会社

所在地： 〒191-0014 東京都日野市上田129-1 FK ファーストビル

代表者： 谷川 慶多

URL ： https://www.picattecapet.jp/