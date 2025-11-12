『ハウスメーカー・工務店の“人材難”を乗り越える―現場力を高める見える化の実践法 』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/pictgram-20251204/M1D



■ベテランの退職と若手監督不足―“人で回す現場”の限界が見えてきた

建設業界では、ベテラン現場監督の退職が進む一方で、次世代を担う若手の採用・定着が進まず、人手不足が慢性化しています。

複数現場を掛け持ちせざるを得ない管理者の移動負荷が、深刻な課題となっています。





■“人に依存する現場運営”が生む“ムダな移動”と“伝わらない現場状況”属人的な現場運営では、状況把握や指示のために現場へ足を運ぶ必要があり、限られた人材に大きな負担がかかっています。また、現場の情報がリアルタイムに共有されず、対応の遅れや重複作業も発生しがちです。“行かないと分からない現場”から、“離れていても把握できる現場”へと転換する必要があります。■クラウド連携の定点カメラ＋ウェアラブルカメラで、“行かなくても見える現場”を実現本セミナーでは、現場を遠隔から効率よく管理するための実践的な手法を紹介します。定点カメラやウェアラブルカメラをクラウドと連携させることで、移動せずに状況確認・指示出し・進捗管理が可能になります。限られた人材で多現場をカバーする、これからの現場運営の新常識をお伝えします。■主催・共催ピクトグラム株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/pictgram-20251204/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]