デザイン家電を通じて豊かなライフスタイルを提案することをコンセプトに掲げる株式会社A-Stage(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤岡 毅)は、心地をリデザインするウェルネスブランド「Re・De（リデ）」より、2025年7月2日に発売した「Re・De Suhada（リデスハダ）スティック美顔器」が、美容のプロであるロフトバイヤーが注目する、「ロフト ベスト コスメ 2025」の「ネクストコスメ」ホリデーギフト部門アイテムとして選出されたことを発表いたします。





Re・De Suhada（リデスハダ）スティック美顔器





URL: https://pixela-group.jp/press/2025/20251111.html





「ネクストコスメ」への選出は、先進の美容テクノロジーと日常に溶け込む洗練されたデザインを両立した点が高く評価されたものと考えております。

本製品は、2025年11月15日(土)より全国のロフト(一部店舗除く)で開催される「ロフト ベスト コスメ 2025」にて展開されます。

「Re・De Suhada（リデスハダ）スティック美顔器」は、微細EMSが肌の土台(※1)から引き締め、ハリと艶をまとう素肌と、凛としたフェイスラインへ導く美容機器です。電極には医療用にも使われる「サージカルステンレス(316L)」を採用し、安心安全にもこだわりました。





＜「ロフト ベスト コスメ 2025」概要＞

・開催日時：2025年11月15日(土)～2025年12月25日(木)

・開催場所：全国のロフト(一部店舗除く)

・選出内容：「ネクストコスメ」ホリデーギフト部門アイテムとして選出





ロフト ベスト コスメ 2025





■「Re・De Suhada（リデスハダ）スティック美顔器」について

Re・De Suhada（リデスハダ）スティック美顔器は、いつでもどこでも本格的なケアを可能にする、革新的なビューティーデバイスです。日常に溶け込むコンパクトさと、先進の美容テクノロジーを両立し、使うたびに「自信顔」へと導きます。





左から、ホワイト・スペースグレー・ヒュッゲグレー





■製品特長

＜独自のEMSテクノロジーで表情筋に深くアプローチ＞

動かしづらい表情筋を独自の周波数で刺激し、土台(※1)からハリのある引き締まった素肌へ導きます。首の「胸鎖乳突筋」など、気になる部分をリフトケア(※2)します。





＜2種のLEDを活用した光美容テクノロジー＞

美容クリニックでも採用される、安全性の高い光美容テクノロジー「LED」を搭載。光の色(波長)ごとに肌へ到達する深さが変わり、真皮層にまで直接アプローチします。

・赤色LED：Lift care REDモードで使用。集中ケアに推奨されます。

・青色LED：Lift care BLUEモードで使用。デイリーケアに推奨されます。





＜日常に溶け込む洗練されたデザインと携帯性＞

マスカラほどの約15cmサイズで、ポーチにも収まるコンパクトボディ。オフィスや旅先でのリフレッシュにも最適です。





＜安心安全へのこだわり＞

電極には医療用にも使われる「サージカルステンレス(316L)」を採用。金属アレルギー反応などを最小限に抑えます。





＜簡単操作と衛生的なケア＞

2つのボタンを押すだけの直感操作。専用充電スタンド付きで、肌との接触面はさっと拭き取るだけで清潔を保てます。









■製品仕様

商品名 ： Re・De Suhada（リデスハダ）スティック美顔器

型番 ： FM01A-WT / -SG / -HG

本体外径寸法 ： 約W22×D19×H147mm

本体質量 ： 約50g

バッテリー ： リチウムイオン電池 3.7V 420mAh

定格電圧/電流： 5V/1A

機能 ： EMS/LED(赤・青) / 振動 / 温熱

モード ： Lift care(※2) RED / Lift care(※2) BLUE / Daily care

EMS強度 ： 3段階

タイマー ： 約5分で自動オフ

充電時間 ： 約120分

動作時間 ： 約30分(※3)

充電コード長 ： 約45cm

主要材質 ： アルミ合金、ステンレス、PC

使用環境 ： 周囲温度：5～35℃

： 周囲湿度：20～80％RH (結露なきこと)

内容物 ： 本体、充電台、充電ケーブル、トラベルポーチ、クイックガイド、

： 安全上のご注意(保証書付)

販売価格 ： 19,800円(税込)

発売日 ： 2025年7月2日(水)





※1角質層

※2肌を引き上げるように機器を動かすこと。

※3使用環境や使用状況によります。





＜Re・De Suhada公式ページ＞

https://re-de.jp/suhada/





＜販売チャネル＞

・Re・De公式オンラインストア： https://re-de.shop/

・PIXELA GROUP Shop Amazon店： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FCY967DJ

・全国の主要家電量販店

・全国のロフト(一部店舗除く)









■代表取締役社長 藤岡 毅からのメッセージ

このたび「ロフト ベスト コスメ 2025」の「ネクストコスメ」(ホリデーギフト部門)に、Re・De Suhada スティック美顔器を選出いただきました。美容のプロであるロフトバイヤーの皆さまに評価いただけたこと、心より光栄に存じます。関係者の皆さま、そして日頃からRe・Deをご愛用くださるお客さまに深く感謝申し上げます。

本製品は、日常に無理なく続けられる“本格ケア”を目指し、微細EMSと赤・青のLED、温熱・振動を、ポーチに収まる約15cmのボディに搭載しました。電極にはサージカルステンレス(316L)を採用し、使い心地と安心感を両立。約5分で完了するシンプルな操作性を実現しています。

ホリデーシーズンに向けては、贈る方にも贈られる方にも心地よい体験をお届けできるよう、デザイン・携帯性・使い勝手の細部まで磨き上げました。

全国のロフト店頭でも、Re・Deが提案する“スキンケアをリデザインする”価値をご体感いただければ幸いです。これからも家電とビューティーの境界を越え、皆さまの暮らしの“心地”を高める製品開発に挑戦してまいります。





社長サイン





■「Re・De」について

「Re・De」は心地をリデザインするウェルネスブランドです。





2020年より電気圧力鍋「Re・De Pot」をはじめとした調理家電を中心に展開し、2022年12月、より人々の暮らしを豊かにするため、暮らしに関わるあらゆる製品ジャンルを展開するブランドへと進化しました。





モノやコトのあり方を捉え直す＝「リデザイン」をテーマに、単なる家電ブランドではなく「心地をリデザインするウェルネスブランド」として、ユーザーのあらゆる“心地”にフォーカスした製品開発を行っています。「Re・De」は、生活の中のあらゆる瞬間に「Re・De」の製品が存在することで、お客様の生活をより豊かに、心地よいライフスタイルに整えていけるようなブランドを目指してまいります。





Re・De ロゴ

Re・De公式Webサイト ： https://re-de.jp/

Re・De公式Instagram ： https://www.instagram.com/re_de_official/

Re・De公式オンラインショップ ： https://re-de.shop/

Re・Deブランドサイト ： https://brand.re-de.jp/

あなたとリデザインがつながるメディア「Re DESIGN」： https://re-design-media.jp/









■会社概要

会社名(商号)： 株式会社A-Stage

代表者 ： 代表取締役社長 藤岡 毅

所在地 ： 〒101-0061

東京都千代田区神田三崎町2-18-5 水道橋BUSINESS CUBE 4階

設立 ： 2018年(平成30年)3月

資本金 ： 50百万円(2023年3月31日現在)

事業内容 ： 家電の製造及び販売 等

URL ： https://a-stage-inc.jp/

※文中に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしくは登録商標です。