『モンスターハンターワイルズ』 無料タイトルアップデート第4弾の配信日が12月16日(火)に決定！

株式会社カプコン

本日11月12日(水)に放送されたPlayStation(R)情報番組「State of Play 日本」にて『モンスターハンターワイルズ』無料タイトルアップデート第4弾の配信日が12月16日(火)に決定したことと、追加モンスター「ゴグマジオス」のキービジュアルが初公開されました。


無料タイトルアップデート第4弾では、追加モンスター「ゴグマジオス」をはじめ、交わりの祭事、エンドコンテンツの拡充、各種改善・調整などを予定しています。



これらの情報は、『モンスターハンターワイルズ』無料タイトルアップデート第4弾の詳細内容と、『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』の新情報をお届けする「モンスターハンターショーケース」（12月上旬配信予定）にて紹介します。


「モンスターハンターショーケース」の詳細は、続報をお待ちください。



無料タイトルアップデート第4弾の追加モンスター「ゴグマジオス」と対峙するハンターのキービジュアルを初公開！




『モンスターハンターワイルズ』とは


本作では、刻一刻とダイナミックにその姿を変貌させるフィールドを舞台に、モンスターが群れて争う過酷な環境と、生命が溢れる豊かな環境という二面性をもつ世界で繰り広げられる、少年ナタと"白の孤影"を巡る人々と自然の物語が描かれます。あなたは、強大なモンスターの狩猟を生業とするハンターとして狩猟で得た素材から、より強い武器や防具を作りながら、その世界と人々との関わりを解き明かしていくこととなります。


進化したハンティングアクションと、途切れることのない没入感を追求した究極の狩猟体験をお楽しみください！



商品情報





『モンスターハンターワイルズ』


対応機種：PlayStation(R)5 / Xbox Series X|S / Steam


好評発売中【2025年2月28日(金)発売】


※商品情報の詳細は公式サイトをご覧ください。



『モンスターハンターワイルズ』公式サイト


https://www.monsterhunter.com/wilds/


『モンスターハンターワイルズ』公式Xアカウント


https://x.com/MH_Wilds



※本リリース内容は発表時点の日本国内向け情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。