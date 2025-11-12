ニジゲンノモリ「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」 「アッパレ！戦国大冒険！」と「のんびりのはら」を楽しめるお得な期間！ 冬だけの特別価格キャンペーンを開催！
兵庫県淡路島「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にある、アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」では、最高8mの最恐アスレチック「アッパレ！戦国大冒険！」とクレヨンしんちゃんの世界が再現されたキッズエリア「のんびりのはら」をお得に楽しめる特別割引を実施いたします！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333996&id=bodyimage1】
＜冬季限定割引内容＞
ゴールドチケット：大人（12歳以上・中学生以上） 1,000円引き／小人（5歳～小学生以下） 500円引き
プレミアムチケット：大人（12歳以上・中学生以上）1,000円引き／小人 （5歳～小学生以下）500円引き
ファミリーセット券：各チケット冬季料金より10％OFF
※大人、小人は身長120cm以上・体重25kg以上110kg未満の方が対象です。
※4歳以下アトラクションエリア入場無料
※アトラクション体験の際は各キッズチケット（身長120cm未満もしくは体重25kg以上ない方）をご購入ください
■超本格アスレチック「アッパレ！戦国大冒険！」
戦国時代の砦のような巨大アスレチック！しんちゃんの”いたずら”と称したからくりやアクティビティをクリアしよう！
お子さまは、 地上高1mのコースからスタート。お兄さんやお姉さんは、地上高3.5m or 4.5m or 8mの高難易度コースにチャレンジ！難易度別に4つのコースがあるから、子供から大人まで、へとへとになるまで遊べちゃう超本格コースです！たくさん体を動かしたら冬の寒さも一瞬で吹き飛ぶこと間違いなし！全コース制覇を目指してチャレンジしよう！
■「のんびりのはら」エリア
小さなお子様も楽しめるコンテンツが盛りだくさんのエリア！
しんちゃんお馴染みの「おしり」をテーマにした「オラのハチャメチャ！ぶりぶりハウス」は、しんちゃんの巨大なおしりバルーンや、「映画クレヨンしんちゃん 爆盛！カンフーボーイズ～拉麺大乱～」に登場したしんちゃんとマサオくんのおしりを再現した「さわれる！ぷにぷに拳」、「ヒロシの靴下」のにおいを体感できる「激臭！ひろしの靴下チャレンジ」など、クレヨンしんちゃんの世界観を見て触れて楽しめる体験型ミュージアム！
しんちゃんたちが通う「ふたば幼稚園」ではしんちゃんとたちとのかくれんぼ迷路に挑戦！迷路体験中にお友達になれた人数に応じて3つの称号が与えられます。
「アクション仮面ひみつきち」では3階建てのネット遊具の中ででカスカベ防衛隊の仲間たちを探しながら思いっ切り体を動かそう！
■冬のお得なチケット概要
販売期間：
2025年12月2日（火）～2026年1月31日（土）
内容：
「アッパレ！戦国大冒険！」と「のんびりにはら」をお得に楽しめる割引キャンペーンを実施
料金：
ゴールドチケット／大人1,000円引き／小人500円引き
プレミアムチケット／大人1,000円引き／小人500円引き
ファミリーセット券／各チケット冬季料金より10％OFF
※大人は、12歳以上、身長120cm以上で体重25kg～110kg未満の方
※キッズは、2歳～小学生、身長120cm未満で体重25kg未満の方
場所：
「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」内、アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」
営業時間：
10時00分～18時00分（最終入場 17時00分）
※季節・アトラクション内施設により営業時間が異なる可能性がございます。
必ずニジゲンノモリ公式HPよりご確認ください
備考：
ジップライン「チャレンジ！アクション仮面飛行隊！」は冬季の“おしどり休暇”のため営業休止となります。
URL：https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/?utm_campaign=pr
（c）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
（C）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 1993-2025
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333996&id=bodyimage1】
＜冬季限定割引内容＞
ゴールドチケット：大人（12歳以上・中学生以上） 1,000円引き／小人（5歳～小学生以下） 500円引き
プレミアムチケット：大人（12歳以上・中学生以上）1,000円引き／小人 （5歳～小学生以下）500円引き
ファミリーセット券：各チケット冬季料金より10％OFF
※大人、小人は身長120cm以上・体重25kg以上110kg未満の方が対象です。
※4歳以下アトラクションエリア入場無料
※アトラクション体験の際は各キッズチケット（身長120cm未満もしくは体重25kg以上ない方）をご購入ください
■超本格アスレチック「アッパレ！戦国大冒険！」
戦国時代の砦のような巨大アスレチック！しんちゃんの”いたずら”と称したからくりやアクティビティをクリアしよう！
お子さまは、 地上高1mのコースからスタート。お兄さんやお姉さんは、地上高3.5m or 4.5m or 8mの高難易度コースにチャレンジ！難易度別に4つのコースがあるから、子供から大人まで、へとへとになるまで遊べちゃう超本格コースです！たくさん体を動かしたら冬の寒さも一瞬で吹き飛ぶこと間違いなし！全コース制覇を目指してチャレンジしよう！
■「のんびりのはら」エリア
小さなお子様も楽しめるコンテンツが盛りだくさんのエリア！
しんちゃんお馴染みの「おしり」をテーマにした「オラのハチャメチャ！ぶりぶりハウス」は、しんちゃんの巨大なおしりバルーンや、「映画クレヨンしんちゃん 爆盛！カンフーボーイズ～拉麺大乱～」に登場したしんちゃんとマサオくんのおしりを再現した「さわれる！ぷにぷに拳」、「ヒロシの靴下」のにおいを体感できる「激臭！ひろしの靴下チャレンジ」など、クレヨンしんちゃんの世界観を見て触れて楽しめる体験型ミュージアム！
しんちゃんたちが通う「ふたば幼稚園」ではしんちゃんとたちとのかくれんぼ迷路に挑戦！迷路体験中にお友達になれた人数に応じて3つの称号が与えられます。
「アクション仮面ひみつきち」では3階建てのネット遊具の中ででカスカベ防衛隊の仲間たちを探しながら思いっ切り体を動かそう！
■冬のお得なチケット概要
販売期間：
2025年12月2日（火）～2026年1月31日（土）
内容：
「アッパレ！戦国大冒険！」と「のんびりにはら」をお得に楽しめる割引キャンペーンを実施
料金：
ゴールドチケット／大人1,000円引き／小人500円引き
プレミアムチケット／大人1,000円引き／小人500円引き
ファミリーセット券／各チケット冬季料金より10％OFF
※大人は、12歳以上、身長120cm以上で体重25kg～110kg未満の方
※キッズは、2歳～小学生、身長120cm未満で体重25kg未満の方
場所：
「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」内、アトラクション「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」
営業時間：
10時00分～18時00分（最終入場 17時00分）
※季節・アトラクション内施設により営業時間が異なる可能性がございます。
必ずニジゲンノモリ公式HPよりご確認ください
備考：
ジップライン「チャレンジ！アクション仮面飛行隊！」は冬季の“おしどり休暇”のため営業休止となります。
URL：https://nijigennomori.com/crayonshinchan_adventurepark/?utm_campaign=pr
（c）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK
（C）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 1993-2025
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
プレスリリース詳細へ