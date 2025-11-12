Lockton、サウジアラビアに進出、Mohammad Al Abdul Jabbar氏を小売部門CEOに任命





ミズーリ州カンザスシティ, 2025年11月12日 /PRNewswire/ -- 世界最大の非上場独立系保険ブローカーであるLocktonは、サウジアラビア王国への事業拡大を発表し、中東地域におけるプレゼンスをさらに強化しました。この動きは、顧客との距離を縮め、高成長市場でカスタマイズされた保険ソリューションを提供するというLocktonの広範な国際戦略の一環です。



Mohammad Al Abdul Jabbar



Locktonはグローバル展開において、主要地域における顧客の進化するニーズに応えるため、戦略的に事業を拡大してきました。中東はこの戦略の要であり、同社は変化するリスク環境を乗り切る企業を支援するため、現地のリーダーシップ、能力、技術への投資を継続しています。

サウジアラビア進出の決定は、同王国が地域経済の要としての役割を拡大していることを反映しています。建設、エネルギー、医療、金融サービスなどの業界で保険およびリスク・アドバイザリー・サービスへの需要が高まる中、Locktonの現地進出により、顧客はグローバルな専門知識を現地の視点を通じて活用できるようになります。

Locktonのサウジアラビア小売事業は、20名の専門家および保険/リスク・アドバイザーからなるチームで始動し、顧客がグローバルなベスト・プラクティスと現地市場理解の両方から恩恵を受けられることを保証します。

この拡大の一環として、Mohammad Al Abdul JabbarがLocktonのサウジアラビア小売事業部門のCEOに任命されました。保険業界のベテラン経営者であるAl Abdul Jabbar氏は、保険ブローカー業務と引受業務の両分野で20年以上の経験を持ち、主要保険ブローカーや現地保険会社で上級管理職を歴任してきました。そのキャリアは、商業保険やタカフル（イスラム法に基づく保険）の引受業務から、地域事業開発の統括、多国籍クライアント向けの複雑な保険/リスク・ポートフォリオ管理まで、保険バリュー・チェーンの全領域に及びます。Al Abdul Jabbar氏はまた、サウジアラビアでのGeneral Committee of Insurance & Reinsurance Brokersの執行委員会副委員長も務めており、業界への深い関与とセクターの発展への貢献姿勢を反映しています。

「サウジアラビアはLocktonにとってきわめて重要な市場であり、今回の事業拡大は当地域および顧客への長期的なコミットメントを反映したものです」と、Lockton中東・北アフリカ地域CEOであるFaris Khatib氏は述べています。「Mohammad氏の任命により、ブローカー業務と引受業務の専門知識、深い市場知見、そして顧客第一の考え方が強力に融合されます。彼のリーダーシップは、サウジアラビア王国全域における事業基盤の構築と顧客への価値提供に大きく貢献するでしょう。」

「Locktonの成長の原動力は、顧客が最も必要とする場所に存在するという信念にあります」と、Lockton InternationalのCEOであるChris Brown氏は述べています。「サウジアラビアへの進出により、世界で最もダイナミックな経済圏の1つで事業を展開する企業を支援できます。Mohammad氏がリーダーシップ・チームに加わることを大変嬉しく思います。彼の経験と起業家精神は、Locktonの文化と、世界で最も顧客中心の保険ブローカーとなるという私たちの野心に完璧に合致しています。」

Locktonについて

Locktonは非公開企業であることにより、世界155か国以上で事業を展開する13,100人超のアソシエイトたちが、クライアントのリスクおよび保険ニーズに専念できる体制を実現しています。Locktonは、世界的な専門知識を活かしながら、目覚ましい結果を達成するために必要な深い理解をお届けします。詳細については、www.lockton.comをご覧ください。



(from right): Mohammad Al Abdul Jabbar, CEO of Lockton Saudi Arabia; Khalid Al Deghaither, Vice President of Compliance; Naji A Tamimi, CEO of the Insurance Authority; Faris Khatib, CEO of Lockton Middle East and North Africa; Ata Khatib, Chairman of Lockton Middle East and North Africa; and two representatives of the Insurance Authority.



写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2818751/Lockton_Mohammad_Al_Abdul_Jabbar.jpg?p=medium600

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2818752/Lockton_Saudi_Arabia_Stage_Photo.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2342384/Lockton_70_mm_Black_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com