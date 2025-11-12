TPCマーケティングリサーチ株式会社、『チャイルド・スポンサーシップ』支援先からの成長報告を公開
リサ・リューション事業を展開するTPCマーケティングリサーチ株式会社（本社：大阪府大阪市西区、代表取締役:松本竜馬）は、2023年10月から社会貢献への取り組みの一環として、開発途上国の子どもたちがよりよい未来を送ることを願い、国際NGOワールド・ビジョン・ジャパンの「チャイルド・スポンサーシップ」という支援プログラムに参加しています。
この度、チャイルド・スポンサーとして支援している子どもたちから嬉しい成長の報告が届きました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333961&id=bodyimage1】
エチオピアのハナちゃんは、6歳となり、動画を通して元気いっぱいの笑顔を見せてくれました。
ケニアのジェプクルイちゃんは、小学1年生になり、毎日元気に登校しているそうです。
ウガンダのエマニュアルくんの地域では、支援により学校のトイレが新たに整備され、子どもたちがより衛生的な環境で過ごせるようになりました。
コンゴのミシェルくんは、小学3年生に進級し、健康状態も良好との報告を受けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333961&id=bodyimage2】
チャイルド・スポンサーシップへの参加から2年。
それぞれの子どもたちが少しずつ成長していく姿を見るたびに、私たちの支援が子どもたちの一歩につながっていることを実感します。
TPCマーケティングリサーチは、
これからも一人ひとりができることを積み重ねながら、子どもたちの未来に笑顔の輪を広げてまいります。
実際のビデオレターは、弊社インスタグラムにて公開しております。
＞＞ https://www.instagram.com/p/DQ6DLP9Estr/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZ
A==
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：https://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
