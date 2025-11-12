【AIエージェント博】第4弾スピーカー3名を発表！「営業AI」と「業務効率化」が組織を変える。現場で成果を出す、AIエージェント実践論
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333954&id=bodyimage1】
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2025年12月11日（木）・12日（金）に「AIエージェント博 by AI博覧会」を開催します。
AIエージェント博は、生成AIの次に注目されるAIエージェントに特化し、その実装フェーズの最新トレンドを最短でキャッチアップできる最先端の専門展示会です。
次世代AIの主役であるAIエージェントを一気に理解できるよう、業界リーダーや専門家による講演が実施されるほか、厳選された最先端企業や専門家が一堂に会し、展示、講演、デモンストレーションを通じて最前線の知見と具体的なソリューションを提供します。
本日カンファレンス第4弾のスピーカー3名を公開しました。業界を牽引するトップランナーたちが語るAIエージェントの未来に、ぜひご参加ください。
■無料で申し込む
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/aiagent-haku/#conference-area
■AI×データで現場を動かす安全な基盤とAIアシスタント活用術
日時：2025年12月11日（木）10:00～10:40
データのセキュリティとガバナンスを維持し、SnowflakeでAIエージェントを「設計・実装・運用」するポイントを解説。
宮川 大司 氏
Snowflake合同会社 パートナーソリューションエンジニア
大手SIerにて、IoTソリューションのプリセールスとして拡販に従事し、データサイエンティストとして社内プロジェクトを担当。その後、外資製薬企業へ移り、データスチュワードとしてコマーシャル領域におけるデータ利活用促進に貢献。現在は、その経験を活かし、Snowflake日本法人でパートナーソリューションエンジニアを務める。
■予算必達に導く営業AIエージェントが変革する組織活動
日時：2025年12月11日（木）14:00～14:40
“売りやすいもの”ではなく、事業成果を上げるために“売るべきもの”を売れる組織へ。予算必達へ導く営業AIエージェント
尾形 友里恵 氏
株式会社Sapeet 取締役 兼 ソリューション事業部 部長
新卒にて日本IBMのコンサルタントとして新規事業構築や中期経営計画策定に携わる。
その後人材系ベンチャーhajimariにてIT人材の個人/法人営業、採用領域を担った後、2018年Sapeetに参画。Sapeetでは、AIコンサルティング/受託開発の事業責任者として独自AIを元に大手企業の実証開発や新規事業構築/外販支援や、直近では経営向けの生成AI導入コンサルティング等、戦略から実行支援までを手掛ける。
■生成AIで業務を根こそぎ効率化する方法と、陥りがちな落とし穴
日時：2025年12月12日（金）13:50～14:20
「あなた自身の日常業務における生成AI活用法」という“正解”を導く、具体的な思考のステップと実践法を徹底解説します。
小田切 優樹 氏
株式会社SIGNATE セールス＆マーケティング本部 シニアアカウントエグゼクティブ / マネージャー
楽天株式会社にて、ビッグデータを用いた企業の経営/マーケティング課題の解決に従事。その後、SIGNATEに入社。
現職では企業のAI開発プロジェクト、生成AI関連のコンサルティングプロジェクトに従事。
■無料で申し込む
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2025年12月11日（木）・12日（金）に「AIエージェント博 by AI博覧会」を開催します。
AIエージェント博は、生成AIの次に注目されるAIエージェントに特化し、その実装フェーズの最新トレンドを最短でキャッチアップできる最先端の専門展示会です。
次世代AIの主役であるAIエージェントを一気に理解できるよう、業界リーダーや専門家による講演が実施されるほか、厳選された最先端企業や専門家が一堂に会し、展示、講演、デモンストレーションを通じて最前線の知見と具体的なソリューションを提供します。
本日カンファレンス第4弾のスピーカー3名を公開しました。業界を牽引するトップランナーたちが語るAIエージェントの未来に、ぜひご参加ください。
■無料で申し込む
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/aiagent-haku/#conference-area
■AI×データで現場を動かす安全な基盤とAIアシスタント活用術
日時：2025年12月11日（木）10:00～10:40
データのセキュリティとガバナンスを維持し、SnowflakeでAIエージェントを「設計・実装・運用」するポイントを解説。
宮川 大司 氏
Snowflake合同会社 パートナーソリューションエンジニア
大手SIerにて、IoTソリューションのプリセールスとして拡販に従事し、データサイエンティストとして社内プロジェクトを担当。その後、外資製薬企業へ移り、データスチュワードとしてコマーシャル領域におけるデータ利活用促進に貢献。現在は、その経験を活かし、Snowflake日本法人でパートナーソリューションエンジニアを務める。
■予算必達に導く営業AIエージェントが変革する組織活動
日時：2025年12月11日（木）14:00～14:40
“売りやすいもの”ではなく、事業成果を上げるために“売るべきもの”を売れる組織へ。予算必達へ導く営業AIエージェント
尾形 友里恵 氏
株式会社Sapeet 取締役 兼 ソリューション事業部 部長
新卒にて日本IBMのコンサルタントとして新規事業構築や中期経営計画策定に携わる。
その後人材系ベンチャーhajimariにてIT人材の個人/法人営業、採用領域を担った後、2018年Sapeetに参画。Sapeetでは、AIコンサルティング/受託開発の事業責任者として独自AIを元に大手企業の実証開発や新規事業構築/外販支援や、直近では経営向けの生成AI導入コンサルティング等、戦略から実行支援までを手掛ける。
■生成AIで業務を根こそぎ効率化する方法と、陥りがちな落とし穴
日時：2025年12月12日（金）13:50～14:20
「あなた自身の日常業務における生成AI活用法」という“正解”を導く、具体的な思考のステップと実践法を徹底解説します。
小田切 優樹 氏
株式会社SIGNATE セールス＆マーケティング本部 シニアアカウントエグゼクティブ / マネージャー
楽天株式会社にて、ビッグデータを用いた企業の経営/マーケティング課題の解決に従事。その後、SIGNATEに入社。
現職では企業のAI開発プロジェクト、生成AI関連のコンサルティングプロジェクトに従事。
■無料で申し込む