●1000個限定生産●SUZUKI KATANA 型ピザカッター「ピザカッターナ」レッド 、予約販売開始！

SUZUKIのKATANA型ピザカッター「ピザカッターナ」レッドの予約販売を開始しました。

ノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」で予約販売を開始！

株式会社フェイススズキのKATANA型ピザカッター「ピザカッターナ」

SUZUKIを象徴する名車「KATANA」のデザインをそのままキッチンに取り入れた人気アイテム、KATANA型ピザカッター「ピザカッターナ」に、待望の新色“レッド”が登場。

ノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP（キャムショップ）」にて、11月より予約販売をスタートいたしました。

「ピザカッターナ」は、前輪部分がピザカッターとして機能するユニークなアイテム。使用後は付属の専用ホルダーにセットしてインテリアとして飾ることができ、キッチンの雰囲気を一気に引き締めてくれます。



単なるキッチングッズに留まらず、「いつでもKATANAと共にありたい」というファンの想いを形にした、実用と造形美を兼ね備えた逸品です。

今回登場したレッドカラーは、KATANAらしい精悍さに遊び心をプラス。メタリックな質感と深みのある赤が、料理シーンにも映える存在感を放ちます。

ご自宅用はもちろん、バイク愛好家やSUZUKIファンへのサプライズギフトとしてもおすすめです。

※スタンドパーツ付属、食洗器使用不可。

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2801594&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2801594&sort=n)



【SUZUKI GSX1100S KATANAについて】

1980年代初頭に登場した「SUZUKI GSX1100S KATANA」は、その名の通り日本刀をモチーフにした鋭く美しいデザインと、卓越した走行性能で世界中のライダーを魅了しました。

直線的で無駄のないフォルム、切れ味のあるシルエットは、今なお多くのファンに語り継がれる伝説的なモデルです。

「ピザカッターナ」は、そんなKATANAのスピリットを日常に取り入れるために誕生しました。

【商品詳細】

カッター：ステンレス

本体：ABS樹脂

品質表示：食器洗浄機、食器乾燥機、使用不可

【販売元】

販売元会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

