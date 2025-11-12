ウォーターズ、Empower ソフトウェア向けに開発された、ラボの生産性とサンプルスループットを向上させる荷電化粒子検出器を発表





・世界レベルの Empower™ クロマトグラフィーデータシステム (CDS) とシームレスに統合することにより、品質管理および開発環境で効率と信頼性を実現します。

・マルチベンダー LC-CAD 構成の最大 70% で発生する CDS 通信エラーを軽減できます。[1]

・医薬品製剤、食品添加物、環境汚染物質など、幅広い種類の分析種をほぼ網羅的に検出でき、UV や質量分析法では測定が難しい物質も含めて高感度に検出できます。

マサチューセッツ州ミルフォード, 2025年11月12日 /PRNewswire/ -- ウォーターズコーポレーション (NYSE:WAT) は、本日、世界で最も信頼されているクロマトグラフィーデータシステム (CDS) であるウォーターズ Empower ソフトウェア向けに特別に開発された、荷電化粒子検出器 (CAD) を発表しました。ウォーターズは規制当局への申請に用いられるクロマトグラフィーソフトウェア分野でグローバル市場リーダーであり、同社の Empower ソフトウェアは新薬のおよそ 80% のデータ提出に使用されています。[2]

ウォーターズの CAD は、糖類、脂質、不純物、賦形剤などの UV 吸収がほとんどまたは全くない分析種に対する、高感度で再現性が高く、一貫性のある測定を、多くの場合サンプルの前処理の必要なしで、実現することができます。これにより、CAD は低分子やバイオ医薬品製剤から、食品添加物、栄養素、環境汚染物質まで、非常に多様な物質の特性評価に適しています。

「お客様は、クロマトグラフィー分析の一部として、より快適な CAD 制御環境を求めています。マルチベンダー LC-CAD 構成を使用する際、70% のお客様で CDS の途切れが繰り返し発生しています。ウォーターズの CAD は、LC-CAD 分析法用の堅牢で使いやすく、導入しやすいシングルベンダーソリューションによって、この問題を解決します。このソリューションは、信頼性が高く、規制対応の Empower ソフトウェアに基づいています。」と、James Hallam（バイスプレジデント、ウォーターズコーポレーション、液体クロマトグラフィー質量分析事業部）は述べています。

Waters CAD は、競争力のあるダイナミックレンジと感度を実現するとともに、非特異的な吸着を抑制する MaxPeak™ High-Performance Surfaces との最適な互換性を備えています。この新しい検出器は、Alliance™ iS HPLC System、Arc™ HPLC システム、およびすべての ACQUITY™ UPLC™ システムを含む、幅広いウォーターズの液体クロマトグラフィーシステムで使用できます。

この CAD と広く採用されている Empower ソフトウェアとのシームレスな統合、ならびにウォーターズの優れたサポートおよびサービス提供により、向上したユーザー体験が実現します。マルチベンダー LC-CAD システムで一般的に見られる、困難なセットアップや検出器とクロマトグラフ間の通信途切れ - これによりサンプルセットの中断や、場合により検出器の液漏れが発生 - などの問題が、Empower CDS で構成されたウォーターズの LC-CAD を使用することで大幅に低減されます。さらに、内蔵ツールを使用することで既存の CAD の分析法を簡単に移行できます。

ウォーターズの荷電化粒子検出器の導入により、Empower ソフトウェアと全て互換性を持つ最も広範な液体クロマトグラフィー検出器を提供する当社の取り組みが強化され、科学者は、安全でコンプライアンスに対応した環境のもと、必要な分子の物理的・化学的特性を、完全に解析できるようになります。

ご提供について：ウォーターズの荷電化粒子検出器 (CAD) は、現在事前注文を受け付けており、2026 年 4 月までに出荷されます。

企業情報：

Waters Corporation（NYSE:WAT）は、分析機器、分離技術、ソフトウェア分野における世界的リーダーであり、65年以上にわたりライフサイエンス、マテリアルサイエンス、食品科学、環境科学の分野に貢献しています。同社は、医薬品の有効性、食品の安全性、水の純度、そして日常的に使用される製品の品質と持続可能性を確保することに貢献しています。世界100か国以上で、7,600人を超える情熱的な社員が、研究所、製造現場、医療機関などでお客様と協働し、先進的な科学の恩恵を迅速に社会へ届けることを目指しています。

Waters、Empower、MaxPeak、ACQUITY、UPLC、Alliance および Arc は Waters Technologies Corporation の商標です。

[1] 内部調査によると、マルチベンダー LC-CAD ユーザーの 70% が CDS 通信の途切れを経験しています。出典：ウォーターズ社のデータおよび顧客調査。

[2] 第 43 回 J.P. モルガン・ヘルスケア・カンファレンスで発表。内部調査によると、2023 年に FDA、EMA、中国国家薬品監督管理局 (NMPA) に提出された医薬品の約 80% が、Empower ソフトウェアを通じて行われました。出典：ウォーターズ社のデータおよび推定。



The Waters Charged Aerosol Detector (CAD), designed for seamless use with Waters Empower Software, enables near-universal detection of an expansive range of analytes across pharmaceutical formulations, food additives, and environmental pollutants.



