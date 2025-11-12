We Mean Business Coalition（WMBC）：世界の企業がCOP30で団結し「行動の収益性」を示す

ベレン（ブラジル）, 2025年11月11日 /PRNewswire/ -- 世界中の企業が結集し、気候変動対策による雇用、安全保障、成長の実例を共有

本日（2025年11月12日）、あらゆる地域と業種の何百もの企業が、企業の気候変動リーダーシップがどのように具体的な経済的および社会的利益を生み出しているかを示す世界的なデジタル動員に参加します。

ベレンでのCOP30交渉中の24時間、企業は気候変動対策がどのように雇用を創出し、エネルギー安全保障を実現し、消費者のコストを削減し、地域社会の成長を生み出しているかを示すデータ、ケース・スタディ、ストーリーを共有します。

この取り組みは、We Mean Business CoalitionとGlobal Renewables Allianceがコーディネートし、Mission Possible Partnership、Energy Efficiency Movement、World Business Council for Sustainable Developmentなどのパートナーの支援を受けており、ビジネス上合理的であるため、企業がクリーン・エネルギーへの移行への取り組みを堅持していることを示す目に見えるシグナルを発しています。

We Mean Business CoalitionのCEO、María Mendiluce氏は次のように述べています。「気候変動対策が、コスト削減からサプライ・チェーンの強化と回復力の強化に至るまで、測定可能な利益をもたらし、競争力を高めることをあらゆる分野の企業が示しています。企業は、実体経済で現在起きていること、そしてクリーン・エネルギーへの移行を加速することで企業や国にもたらされるチャンスの規模について話し合いたいと考えています。」

この活動は、企業の気候変動対策の止められない勢いを示すとともに、明確で予測可能な政策枠組みがネットゼロの自然に優しい経済に向けたより速い進歩を可能にすることを政府に思い出させるものとなるでしょう。

参加企業は、ハッシュタグ「#JobsSecurityGrowth」を使用して、一日を通して気候変動に関する成功事例を投稿します。

北欧での協力体制が鉄鋼と産業の脱炭素化をどのように進めているかをご覧ください。北欧企業のAlfa Laval、SSAB、Outokumpuは、低排出炭素鋼とステンレス鋼を使用して製造された革新的な熱交換器で協力し、埋め込まれたCO2の記録的な削減を達成しました。この共同の取り組みは、サプライヤーとメーカー間の連携の重要性と、低炭素製造が雇用を創出する可能性を示しています。

編集者への注記

We Mean Business Coalitionは、世界で最も影響力のある企業と協力して、気候変動対策に取り組んでいます。連合は7つの非営利団体、BSR、CDP、Ceres、Climate Group、CLG Europe、The B Team、WBCSDのグループです。私たちは協力して、企業と政策の取り組みを促進し、2030年までに排出量を半減させ、ネットゼロ経済への包括的な移行を加速します。

（日本語リリース：クライアント提供）

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com