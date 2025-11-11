ビル・工場の自動化コストダウンに 「MODbus/BACnet マルチI/Oモジュール」12月1日販売開始
ビル・工場の設備機器の自動化は従来の個別による制御から集中した管理により”見える化”、エネルギー消費の削減等が注目されていきます。この流れを背負う世界共通のプロトコル、“MODbus-RTU”や“BACnet”は国内でニーズが広がっており、当社ではどちらのプロトコルにも対応したマルチI/Oモジュールの販売を12月1日から開始します。このモジュールは合計29ポートのI/Oが一体型となった画期的なコンパクトな設計です。11月19日から東京ビッグサイトで開催されますIIFES2025にて国内初披露いたします。会場では、その他様々なI/O,サイバー攻撃に強いBACnet S/Cルーターも展示する予定です。
MODbus RTU マルチI/O
■特徴
1. マルチI/Oによる大幅なコストダウン
当社比で約50％コストダウン(5モジュール分)
2. 制御盤内のスペースセーブ
当社比で約34％スペース(幅)セーブ(5モジュール分190mm→125mm)
3. 制御盤配線時間の短縮
モジュールが1つなので複数モジュール間の配線作業が不要
■仕様
1. プロトコル：MODbus-RTU ,BACnet/SC
2. 合計ポート数29個
デジタル入力：12
アナログ入力：7
デジタル出力：8
アナログ出力：2
3. 供給電源：24VDC
METZ CONNECT マルチI/O MODbus-RTU URL
https://www.reins-connect.com/mr-multi-i-o/
■展示概要
名称 ：IIFES 2025 ～オートメーションと計測の先端技術展～
開催期間：2025年11月19日(水)～21日(金)
時間 ：10:30-17:00
開催場所：東京ビッグサイト 東4・5・6ホール
当社小間位置 6号館 小間番号6-34
■会社概要
会社名 ： 株式会社リンスコネクト
所在地 ： 東京都江戸川区船堀五丁目3番2号-309
代表者名 ： 山下 宏
資本金 ： 350万円
事業内容 ： 生産財の輸入商社、ドイツMETZ CONNECT社の輸入総代理店
自社サイトURL： https://www.rinsconnect.co.jp/