¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂó¿£Âç³Ø¡ÛÁí¹ç·¿ÁªÈ´Ⅰ´ü¡Ê´ðÁÃÎÏÉ¾²ÁÊý¼°¡Ë»Ö´ê¼Ô¿ô¤¬£±¡¤£°£°£°¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë
Âó¿£Âç³Ø(ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¦³ØÄ¹ ÎëÌÚ¾¼°ì)¤Ï¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤è¤êÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿Áí¹ç·¿ÁªÈ´Ⅰ´ü¡Ê»î¸³Æü¡§£±£°·î£²£µÆü¡Ë¤Î»Ö´ê¾õ¶·¤ò¸ø³«¡££±¡¤£°£°£°¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë»Ö´ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÇ¯ÅÙ¤è¤êÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿Áí¹ç·¿ÁªÈ´Ⅰ´ü¡Ê»î¸³Æü¡§£±£°·î£²£µÆü¡Ë¤Î»Ö´ê¾õ¶·[ºÇ½ª]¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¨£¨¡¨¡¨¡¡Î»Ö´ê¼Ô¿ô¡ÊÊç½¸¿Í¿ô¡Ë°ìÍ÷¡Ï¨¡¨¡¨¡¨¤
¡¡¡¡¾¦³ØÉô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£µ£²£´¡¡¡Ê£¶£µ¡Ë
¡¡¡¡À¯·Ð³ØÉô¡¡¡¡¡¡¡¡£³£¶£¹¡¡¡Ê£¶£µ¡Ë
¡¡¡¡³°¹ñ¸ì³ØÉô¡¡¡¡¡¡¡¡£¶£¸¡¡¡Ê£´£°¡Ë
¡¡¡¡¹ñºÝ³ØÉô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£µ£²¡¡¡Ê£±£µ¡Ë
¡¡¡¡¹©³ØÉô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£·£³¡¡¡Ê£³£·¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡·×¡¡¡¡¡¡£±¡¤£°£¸£¶¡Ê£²£²£²¡Ë
¨¦¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¡¨¥
▶▶▶³Ø²ÊÊÌ¤Î»Ö´ê¼Ô¿ô¤ÏÅºÉÕ¤ÎPDF¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤◀◀◀
◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢ ◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢ ◤◢
Âó¿£Âç³Ø¤Ç¤Ï£±·î£´Æü¤è¤ê°ìÈÌÁªÈ´¡¢Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÍøÍÑÁªÈ´½Ð´ê³«»Ï¡£
°ìÈÌÁªÈ´¤Ï¤¤¤¯¤Ä½Ð´ê¤·¤Æ¤â£³£µ¡¤£°£°£°±ß¡ª
Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÍøÍÑÁªÈ´¤Ï¤¤¤¯¤Ä½Ð´ê¤·¤Æ¤â£±£°¡¤£°£°£°±ß¡ª
¾Ü¤·¤¯¤ÏËÜ³Ø¼õ¸³À¸¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âó¿£Âç³Ø ¼õ¸³À¸¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.takudai.jp/¡Ë
◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢ ◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢ ◤◢
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Âó¿£Âç³Ø ¹Êó¼¼
TEL¡§03-3947-7160
¥áー¥ë¡§web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/