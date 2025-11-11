“ヤバイ！はやい！ＣＣＮｅｔ！”第2弾WEB CMを公開 地域の皆さまに“もっと魅力的なCCNet”を伝えるCMを制作
愛知・岐阜・三重でケーブルテレビおよびインターネット事業を展開するＣＣＮｅｔ株式会社(本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：浅井 丈博、以下「ＣＣＮｅｔ」)は、「ヤバイ！はやい！CCNet」シリーズの第2弾WEB CMを、2025年11月1日より公開いたしました。
CMでは、プロモーションキャラクター「ＣＣＮｅｔマン」が登場し、防災・防犯情報の発信や、おトクなセット割、快適なネット環境など、ＣＣＮｅｔのサービス価値を3つのテーマで紹介します。
インターネットはCCNet
■ 第2弾WEB CMラインナップ
・「地元見守りヒーロー」篇
URL： https://youtu.be/nG6uAxTcEDY
・「セットがオトク」篇
URL： https://youtu.be/Kq8beZ6qpAk
・「○×クイズ」篇
URL ： https://youtu.be/aVYrPFNUHiY
特設サイト： https://www.ccnw.co.jp/campaign/ccnetman/
■「ヤバイ！月額980円キャンペーン」概要
今ならインターネット1Gコース契約で月額980円(最大6カ月)＋Wi-Fiルーター2台目まで無料レンタルでご利用できるキャンペーンを実施中！
ヤバイ！月額980円キャンペーン
キャンペーン期間 ： 2025年11月1日(土) ～ 2026年3月31日(火)
キャンペーンサイト： https://www.ccnw.co.jp/campaign/ccnetman/980/
※キャンペーンの特典内容および提供条件は、予告なく変更する場合があります。
※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。
■ ＣＣＮｅｔについて
ＣＣＮｅｔ株式会社は、愛知・岐阜・三重エリアを中心に、ケーブルテレビ・インターネット・電話などの通信サービスを提供。
“地域に笑顔と感動を”を理念に、安心・快適な通信環境の提供と地域社会への貢献に取り組んでいます。
【会社概要】
ＣＣＮｅｔ株式会社
所在地 ： 〒460-0024 愛知県名古屋市中区正木3-9-27
事業概要： 有線テレビジョン放送事業
電気通信事業法に基づく電気通信事業 他
URL ： https://www.ccnw.co.jp/