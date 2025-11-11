愛知・岐阜・三重でケーブルテレビおよびインターネット事業を展開するＣＣＮｅｔ株式会社(本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：浅井 丈博、以下「ＣＣＮｅｔ」)は、「ヤバイ！はやい！CCNet」シリーズの第2弾WEB CMを、2025年11月1日より公開いたしました。

CMでは、プロモーションキャラクター「ＣＣＮｅｔマン」が登場し、防災・防犯情報の発信や、おトクなセット割、快適なネット環境など、ＣＣＮｅｔのサービス価値を3つのテーマで紹介します。


インターネットはCCNet


■ 第2弾WEB CMラインナップ

・「地元見守りヒーロー」篇

　URL： https://youtu.be/nG6uAxTcEDY

・「セットがオトク」篇

　URL： https://youtu.be/Kq8beZ6qpAk

・「○×クイズ」篇

　URL　　　 ： https://youtu.be/aVYrPFNUHiY

　特設サイト： https://www.ccnw.co.jp/campaign/ccnetman/



■「ヤバイ！月額980円キャンペーン」概要

今ならインターネット1Gコース契約で月額980円(最大6カ月)＋Wi-Fiルーター2台目まで無料レンタルでご利用できるキャンペーンを実施中！


ヤバイ！月額980円キャンペーン


キャンペーン期間　： 2025年11月1日(土) ～ 2026年3月31日(火)

キャンペーンサイト： https://www.ccnw.co.jp/campaign/ccnetman/980/


※キャンペーンの特典内容および提供条件は、予告なく変更する場合があります。

※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。



■ ＣＣＮｅｔについて

ＣＣＮｅｔ株式会社は、愛知・岐阜・三重エリアを中心に、ケーブルテレビ・インターネット・電話などの通信サービスを提供。

“地域に笑顔と感動を”を理念に、安心・快適な通信環境の提供と地域社会への貢献に取り組んでいます。


【会社概要】

ＣＣＮｅｔ株式会社

所在地　： 〒460-0024　愛知県名古屋市中区正木3-9-27

事業概要： 有線テレビジョン放送事業

　　　　　 電気通信事業法に基づく電気通信事業 他

URL　　 ： https://www.ccnw.co.jp/