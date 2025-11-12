こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【武蔵大学】どの大学院・大学・高等専門学校からでも参加可能、武蔵大学で学生のアイデア募集!! 第6回「ビジネスプランコンテスト」開催 ― 応募締切2026年1月5日（月）―
武蔵大学（東京都練馬区／学長 髙橋徳行）は、2026年2月14日（土）に第6回「ビジネスプランコンテスト」を開催します。応募締切は2026年1月5日（月）で、事前審査の後、上位10チームによる本選を行います。優秀なアイデアには起業を条件に、「大賞100万円」「準大賞50万円」が授与されます。応募資格は「大学院生・大学生・高等専門学校生であること」で、本学に限らずどの大学院・大学・高等専門学校の学生でも応募可能です。
本ビジネスコンテストは、起業を目指す学生には大きなチャンスであり、また本学の学生には、広い世界でアイデアを鍛える絶好の機会となっています。
◆第6回「ビジネスプランコンテスト」開催概要
事前審査（書類選考）を通過した上位10チームのプレゼンテーションによる本選を実施します。
■事前審査
・応募締切： 2026年1月5日（月）18:00必着
・参加資格： 大学院生・大学生・高等専門学校生であること（武蔵大学以外の学生も応募可能）
・応募方法
（①と②の手続きは、ともに締切までに完了していること）
①応募フォームへの回答
https://forms.gle/1EG2Dp2YYaispfcT7
②事業理念、ミッションなど指定の内容を含んだPowerPointをpdf形式にした資料の応募フォームへのアップロード
※詳細は武蔵大学Webサイトにてご確認ください。
https://www.musashi.ac.jp/news/qn99mm0000003rjt.html
■本選
・日時： 2026年2月14日（土） 12:30～18:00（予定）
・会場： 武蔵大学1101教室（1号館1階）
・審査方法： 審査通過の10チームのプレゼンテーション（各チーム10分）
・審査基準： ①理念・ミッション ②市場性 ③新規性・独創性・革新性 ④実現可能性 ⑤収益性 ⑥伝える力・コミュニケーション力 ⑦仮説の検証度
■賞金
・大賞※（松井利夫 賞）： 100万円 ／準大賞※ 50万円
・優秀賞： 20万円 ／準優秀賞 10万円 ／審査員特別賞 5万円
※大賞、準大賞は実際にビジネスをスタートするプランが対象です。
・第6回「武蔵大学ビジネスプランコンテスト」チラシ
https://www.musashi.ac.jp/news/qn99mm0000003rjt-att/250724MusashiUniv.pdf
