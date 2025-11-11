株式会社ブルボン(本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田 匡慶)は、2025年に発売60周年を迎えた当社のロングセラー商品「ホワイトロリータ」の味わいをイメージした缶飲料「ホワイトロリータドリンク缶１８０」を2026年3月24日(火)に全国発売いたします。





ホワイトロリータドリンク缶１８０





「ホワイトロリータドリンク缶１８０」は、ミルク風味のまろやかなやさしい甘さを楽しめるアイス専用の飲料です。ミルクのまろやかで落ち着いた味わいの奥に、クッキーの香ばしさをまとったような風味が広がり、まるでクッキーのホワイトロリータを食べた時のような“あの味”をお楽しみいただけます。

見た目にもホワイトロリータを想起させる特徴的なデザインで、ロングセラーのおいしさをドリンクでもお召しあがりいただける商品です。









【商品概要】

商品名 ： ホワイトロリータドリンク缶１８０

内容量 ： 180g

発売日 ： 2026年3月24日(火) 全国発売(予定)

販売チャネル(予定)： 量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 ： オープンプライス

賞味期限 ： 13カ月









【“ルマンドココアドリンク” リニューアル】

“ホワイトロリータドリンク”の発売と同時に、2025年3月に発売した“ルマンドココアドリンク”をリニューアルいたします。気温が高くなる時期でもすっきりした飲み心地になるよう配合を見直し、かつ“ルマンド感”をアップさせた味わいをお楽しみいただけます。





商品名 ： ルマンドココアドリンク缶１８０

内容量 ： 180g

発売日 ： 2026年3月24日(火) 全国発売(予定)

販売チャネル(予定)： 量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 ： オープンプライス

賞味期限 ： 13カ月

https://www.atpress.ne.jp/releases/554861/img_554861_2.jpg









【ホワイトロリータについて】

1965年に発売し、ブルボンのビスケット商品のうち最も長く販売している商品です。“高品質の菓子を手ごろな価格で提供する”ことをコンセプトに開発を進め、独特なミルクの風味とまろやかな味わい、さっくりとしたクッキーの調和で今もなお愛され続けています。特徴的なストライプの模様は成型工程によって生み出され、ブルボンの加工技術を駆使した商品の一つです。

https://www.atpress.ne.jp/releases/554861/img_554861_3.jpg









【この件に関するお客様のお問い合わせ先】

株式会社ブルボン お客様相談センター

Tel：0120-28-5605