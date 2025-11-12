Abu Dhabi Investment Office、自律モビリティの商業化加速に向け29の戦略的提携を発表

アブダビ（UAE）、, 2025年11月11日 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Investment Office（ADIO）は、初開催となるアブダビ・オートノマス・ウィーク（Abu Dhabi Autonomous Week、ADAW）の一環として開催されたアブダビ・オートノマス・サミット（Abu Dhabi Autonomous Summit）のサイド・イベントにおいて、自律モビリティ技術に関する29件の商業展開契約を発表しました。



Abu Dhabi Autonomous Week



世界のスマート・モビリティにおける決定的な瞬間となるこれらの画期的な契約は、ADIOがK2、LODD Autonomous（LODD）、Autologix、Sinaha、TractEasy、MLG、Space42とのパートナーシップにより締結したもので、同首長国を世界で初めて統合型マルチモーダル自律規制/インフラ環境を導入する都市の1つに位置付け、企業がパイロット段階から商業展開へ移行することを可能にします。アブダビは、投資誘致とパートナーシップの構築、そして技術を本格的な商業化へと導く試験場を提供することで、自律走行分野における次世代企業が技術の導入、革新、試験、拡大を図るための世界的な拠点となっています。

29件の商業契約は、 Integrated Transport Centre（AD Mobility）、Talabat、Noon、Aramexといったパートナーとの電子商取引、食品/物品配送から、PureLabとの医療配送/物流、産業物流自動化に至る重要分野を網羅しています。

航空/地上配送向けの実証済み自律ソリューションと専門産業アプリケーションが、アブダビ全域で実運用を開始しています。SASCが全交通モードにわたって規制、実現するこの統合的アプローチは、消費者と企業が物品を送受信する方法を変革しています。

自律型イノベーションと持続可能で安全かつ効率的な導入に焦点を当てることで、顧客中心の未来型物流ネットワークの完全運用がさらに近づいています。SASCはインフラ、規制、セキュリティの面で支援環境を構築し、アブダビにおける自律型ソリューションの実用性評価と広範な実地試験を可能にしています。

Abu Dhabi Investment OfficeのBadr Al-Olama局長は次のように述べています。「アブダビはスマート・モビリティと物流の変革を主導しており、この29件の商業パイロット契約は自律技術が輸送と貿易の新たな基準を確立する未来に向けた決定的な一歩です。Smart and Autonomous Vehicle Industries（SAVI）クラスターを基盤とするこれらの契約は、数十年にわたる研究開発を具体的な商業展開へと転換します。これらは、技術が世界経済において実現可能かつ不可欠な要素として機能し始める決定的な瞬間を象徴しています。

「この変革は、Smart and Autonomous Systems Councilが提唱する協調的アプローチのビジョンによって実現されます。規制、インフラ、産業発展が一体となって進展し、導入、商業化、そしてより広範な普及に向けた明確な道筋を創出するものです。電子商取引、医療、重要物流を支えるソリューションを推進することで、アブダビは新興産業がより速く成長し、より大規模に拡大し、世界中の企業やコミュニティに持続的な影響をもたらす拠点としての地位を強化しています。」

AI駆動型自動化、ロボティクス、ドローン・ソリューションを専門とするアブダビ企業であるSinaha Technologyは、貨物の移動を変革する物流イノベーションを開発中です。これには、排出量とコスト削減のために継続的に稼働する自律走行車両（AGV）、ロボティクスとAIで駆動されるインテリジェント倉庫、リアルタイムの可視性と予測効率を提供するデジタル・フリート管理システムが含まれます。

この新たな物流管理アプローチは、LODDが主導しPureLab、EMX、Noon、Aramexと連携する複数の先駆的なドローン配送パイロット事業を通じて、アブダビの空中物流ネットワークにも拡大しています。これらのパイロット事業では、医療サンプルの安全なコールドチェーン輸送から、仕分けハブと地域配送拠点間の拡張可能な小包・郵便配送まで、無人航空システムが持つ商業的、運用的、環境的な潜在能力を実証することを目指します。

アブダビはK2主導による一連のパートナーシップを通じ、Talabat、EMX、ENEC、Noon、Department of Municipalities and Transportと連携し、自律型物流をさらに拡大しています。航空と陸上両方の応用分野にまたがるこれらのパイロット事業は、AI搭載電気自動車と空中ドローンがラストマイルおよびミドルマイル配送をいかに変革できるかを実証します。Talabatのハブと配送ステーション間を飛行する自律型ドローンから、アブダビ全域の物流ルートを運行する地上車両まで、これらのプロジェクトは革新性、持続可能性、運用効率を融合させています。主要物流パートナー向けに完全電動ロボスイーパーと自律走行地上車両群を導入したことは、生産性向上、ネットゼロ目標達成支援、スマート・モビリティおよびインテリジェント物流のグローバル・ハブとしての地位強化を図る、実世界・都市規模の自律技術導入におけるアブダビ首長国のリーダーシップをさらに強調するものです。

地上配送パイロット事業は、Autologix（7XとZelostechの合弁企業）とEmirates Postの提携開始に伴い、大型貨物分野にも拡大されました。このパイロット事業では、アブダビにレベル4自律走行貨物車両を導入します。運転席やハンドルを排除した専用設計の車両は、安全性と効率性に優れ、完全電動化された次世代都市物流を体現しています。

これらの取り組みは総じて、アブダビのモビリティに対する統合的アプローチを反映しており、SASCの下でインフラ、規制、イノベーションを連携させ、持続可能な次世代貨物/物流を推進しています。これらは一体となって、自律性とイノベーションが効率性、安全性、環境性能ををどのように再定義しているかを示すとともに、アブダビをスマート・モビリティと規制の卓越性における世界的リーダーとして位置づけ、未来の自律型経済への道筋を明らかにしています。

Smart and Autonomous Systems Council（SASC）について

2024年に設立されたSmart and Autonomous Systems Council（SASC）は、アブダビにおけるスマートおよび自律型技術分野の戦略的方向性を策定する責任を担っています。SASCは、政府機関、世界的なイノベーター、産業関係者との協働を通じて、政策、規制、投資、イノベーションを推進しています。これにより、アブダビを未来技術の最前線に位置づけるとともに、インテリジェントモビリティおよび自律型システムの世界的な中核拠点として確立する、世界水準のエコシステムを構築しています。

アブダビ・オートノマス・ウィーク（Abu Dhabi Autonomous Week）について

アブダビ・オートノマス・ウィーク（Abu Dhabi Autonomous Week、ADAW）は、陸・海・空・ロボティクスおよび産業の各分野におけるスマートモビリティおよび自律型システムの発展を促進する、アブダビ首長国を代表する主要なプラットフォームです。Smart and Autonomous Systems Council（SASC）が主催する初開催の同イベントでは、世界各国の業界リーダー、政策立案者、イノベーター、投資家が一堂に会し、自律型テクノロジーの未来に向けて交流し、協働し、その発展を加速させます。週の幕開けを飾るのは、ハイレベルな対話とパートナーシップを目的とした基幹イベント「アブダビ・オートノマス・サミット（Abu Dhabi Autonomous Summit）」です。さらに、DRIFTx、ロボカップ・アジア・パシフィック2025（RoboCup Asia-Pacific 2025、RCAP 2025）、アブダビ・オートノマス・レーシングリーグ（Abu Dhabi Autonomous Racing League、A2RL）といった取り組みが加わることで、アブダビはイノベーション、投資、自律型テクノロジーの安全かつ持続可能な導入を推進する世界的ハブとしての地位を一層強化しています。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2818551/Abu_Dhabi_Autonomous_Week.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com