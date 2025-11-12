世界のmRNA治療薬市場は、感染症以外の用途拡大に牽引され、2032年までに486億5,000万米ドルに達すると予測されています。

世界のmRNA治療薬市場は、感染症以外の用途拡大に牽引され、2032年までに486億5,000万米ドルに達すると予測されています。