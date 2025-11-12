世界のmRNA治療薬市場は、感染症以外の用途拡大に牽引され、2032年までに486億5,000万米ドルに達すると予測されています。
世界のmRNA治療薬市場は、2023年に118億2,000万米ドルと評価され、2032年には486億5,000万米ドルに成長すると予測されています。2024年から2032年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）は17.04%と高い伸びを示し、堅調な成長が見込まれています。かつてはバイオテクノロジーのニッチ分野と考えられていたメッセンジャーRNA（mRNA）は、この10年間で最も有望な治療プラットフォームの一つとして台頭しています。
mRNA研究の急速な発展は、当初COVID-19ワクチンの成功によって加速されましたが、この技術の可能性は今や感染症をはるかに超えています。希少遺伝性疾患、腫瘍学、再生医療への応用は、治療パラダイムを再定義しつつあります。製薬会社やバイオテクノロジーのスタートアップ企業は、mRNAを用いて治療用タンパク質の発現、遺伝子変異の修正、免疫反応の調節を行う方法を模索する臨床開発に多額の投資を行っています。
mRNAの安全性と柔軟性に対する信頼の高まりと、脂質ナノ粒子（LNP）送達システムの継続的な進歩が相まって、ダイナミックなイノベーションのパイプラインが創出されています。政府や民間投資家も、世界的なmRNAサプライチェーンを強化し、将来の健康危機への備えを万全にするため、大規模な製造インフラに資金を提供しています。
規制の枠組みは進化を続けていますが、米国食品医薬品局（FDA）と欧州医薬品庁（EMA）は、mRNAベースのワクチンと治療法の審査プロセスを加速させています。こうした科学の進歩と政策支援という環境は、2032年までの持続的な市場拡大の基盤を整えています。
セグメンテーション分析
用途別
mRNA治療薬市場は、希少遺伝性疾患、呼吸器疾患、感染症に分類され、それぞれが独自の成長機会を提供しています。
感染症は、mRNAベースのCOVID-19ワクチンの世界的な継続的な使用と、インフルエンザ、RSウイルス、HIVの次世代候補ワクチンの開発を反映し、依然として最大のセグメントとなっています。しかし、希少遺伝性疾患は、遺伝性疾患患者におけるmRNAの欠陥タンパク質の置換または補充能力を検証する臨床試験に支えられ、急成長を遂げている応用分野として浮上しています。
呼吸器疾患もまた、大きな可能性を秘めた分野です。複数のバイオ医薬品企業が、嚢胞性線維症と慢性閉塞性肺疾患（COPD）に対するmRNAベースの治療薬の開発に取り組んでいます。治療用mRNAを肺に直接発現させることができれば、今後10年間で呼吸器疾患の管理方法を変革する可能性があります。
タイプ別
予防ワクチンは現在、mRNA技術の商業的成功の基盤となっているため、主流を占めています。Moderna社やBioNTech社などの企業は、インフルエンザ、ジカウイルス、サイトメガロウイルス（CMV）ワクチン候補を投入し、予防ワクチンのポートフォリオを拡大し続けています。
治療ワクチンは、特に腫瘍学において普及が進んでおり、患者特異的な腫瘍抗原に対する免疫応答を刺激するように設計されたパーソナライズmRNAワクチンが普及しています。初期段階の臨床結果は有望で、免疫チェックポイント阻害剤との併用により有効性が向上することが示されています。
治療薬はまだ初期段階ですが、慢性疾患管理を変革すると期待されています。研究者たちは、心血管疾患、代謝疾患、自己免疫疾患におけるタンパク質機能の回復または増強におけるmRNAの可能性を研究しています。このカテゴリーは、標的送達システムと組織特異的発現の進歩に後押しされ、長期的に最も高い成長率が見込まれています。
