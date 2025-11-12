車好き必見！限定100台の「LC250CLUB MEETING IN SHONAN 2025」開催 Ottocastが協賛し、新製品「E2」を初公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334096&id=bodyimage1】
2025年11月2日（日）、神奈川県平塚市の「ジ アウトレット湘南平塚」駐車場にて、ランドクルーザー250オーナーを中心としたオフ会イベント「LC250CLUB MEETING IN SHONAN 2025」が開催されました。
（主催：LC250CLUB／会場協力：イオンモール株式会社）
本イベントは、ランドクルーザー250を愛するオーナー同士の交流を目的として企画され、一般募集台数は限定100台。会場には全国各地から多くのオーナーやクルマ愛好家が集まり、展示・物販・体験型ブースなどを通じて、車を中心とした新たなコミュニティの輪が広がりました。
Ottocast（オットキャスト）は、これまで世界中のドライバーに革新的な車載ソリューションを提供しており、今回のイベント協賛を通じて、より多くのユーザーに快適でスマートなドライブ体験を届けることを目指しています。
当日は多くの来場者が最新モデル「Ottocast E2」を実際に体験し、そのスムーズな操作性と高画質な映像表現に強い関心が寄せられました。
さらに、イベント開催を記念して特別キャンペーンを実施中！
いまなら 40％OFFの限定クーポン を配布中（数量限定・期間限定）です。
この機会にぜひ、Ottocastの最新スマートデバイス「E2」をお得にお試しください。
【期間限定キャンペーン実施中】
ただいまOttocast公式ストアでは、40％OFFクーポンを配布中！
通常価格39,999円 → 約40％OFF（数量限定・期間限定）
オットキャスト E2
★楽天市場
限定クーポン獲得URL：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TFVIQy1GQkZVLVhRREQtWEtOVQ--&rt=
キャンペーンクーポン:40%OFF
有効期間：2025-11-11 ~ 2025-11-30
★AMAZON
オットキャスト E2
商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FP9693TP
キャンペーン限定価格：23,999円
割引コード：U3J3RA8H（有効期間：2025-11-11 ~ 2025-11-30）
割引コード使用方法
（1）商品をカートに入れる:
（2）注文確認画面で割引コードを入力
（3）入力後、割引が適用されていることを確認し、注文確定。
※期間限定＆数量限定のためお早めに！
この機会にぜひ、車内をスマートにアップグレードしてください。
【イベント概要】
イベント名： LC250CLUB MEETING IN SHONAN 2025
開催日： 2025年11月2日（日）10:00～19:00
会場： ジ アウトレット湘南平塚 駐車場（イオンモール株式会社 了承済み）
主催： LC250CLUB
一般募集台数： 限定100台
【製品情報】
協賛ブランドである Ottocast（オットキャスト） は、ドライバーの快適性と利便性を追求し、車内体験を革新するスマートデバイスを次々と開発しています。
今回のイベントで特に注目を集めた最新モデルが、「Ottocast OttoAibox E2（オットキャスト オットーアイボックス イーツー）」 です。
◆ Ottocast E2 - あなたの愛車を“次世代スマートカー”へ
「Ottocast E2」 は、Android 13 OSをベースにした高性能AIカーボックスで、
USBポートに差し込むだけのプラグ＆プレイ設計 により、車の純正ディスプレイで
YouTube、Netflix、Disney+、Prime Videoなどの動画アプリや、Spotify、TikTokなどのエンタメを自由に楽しめます。
2025年11月2日（日）、神奈川県平塚市の「ジ アウトレット湘南平塚」駐車場にて、ランドクルーザー250オーナーを中心としたオフ会イベント「LC250CLUB MEETING IN SHONAN 2025」が開催されました。
（主催：LC250CLUB／会場協力：イオンモール株式会社）
本イベントは、ランドクルーザー250を愛するオーナー同士の交流を目的として企画され、一般募集台数は限定100台。会場には全国各地から多くのオーナーやクルマ愛好家が集まり、展示・物販・体験型ブースなどを通じて、車を中心とした新たなコミュニティの輪が広がりました。
Ottocast（オットキャスト）は、これまで世界中のドライバーに革新的な車載ソリューションを提供しており、今回のイベント協賛を通じて、より多くのユーザーに快適でスマートなドライブ体験を届けることを目指しています。
当日は多くの来場者が最新モデル「Ottocast E2」を実際に体験し、そのスムーズな操作性と高画質な映像表現に強い関心が寄せられました。
さらに、イベント開催を記念して特別キャンペーンを実施中！
いまなら 40％OFFの限定クーポン を配布中（数量限定・期間限定）です。
この機会にぜひ、Ottocastの最新スマートデバイス「E2」をお得にお試しください。
【期間限定キャンペーン実施中】
ただいまOttocast公式ストアでは、40％OFFクーポンを配布中！
通常価格39,999円 → 約40％OFF（数量限定・期間限定）
オットキャスト E2
★楽天市場
限定クーポン獲得URL：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=TFVIQy1GQkZVLVhRREQtWEtOVQ--&rt=
キャンペーンクーポン:40%OFF
有効期間：2025-11-11 ~ 2025-11-30
★AMAZON
オットキャスト E2
商品URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FP9693TP
キャンペーン限定価格：23,999円
割引コード：U3J3RA8H（有効期間：2025-11-11 ~ 2025-11-30）
割引コード使用方法
（1）商品をカートに入れる:
（2）注文確認画面で割引コードを入力
（3）入力後、割引が適用されていることを確認し、注文確定。
※期間限定＆数量限定のためお早めに！
この機会にぜひ、車内をスマートにアップグレードしてください。
【イベント概要】
イベント名： LC250CLUB MEETING IN SHONAN 2025
開催日： 2025年11月2日（日）10:00～19:00
会場： ジ アウトレット湘南平塚 駐車場（イオンモール株式会社 了承済み）
主催： LC250CLUB
一般募集台数： 限定100台
【製品情報】
協賛ブランドである Ottocast（オットキャスト） は、ドライバーの快適性と利便性を追求し、車内体験を革新するスマートデバイスを次々と開発しています。
今回のイベントで特に注目を集めた最新モデルが、「Ottocast OttoAibox E2（オットキャスト オットーアイボックス イーツー）」 です。
◆ Ottocast E2 - あなたの愛車を“次世代スマートカー”へ
「Ottocast E2」 は、Android 13 OSをベースにした高性能AIカーボックスで、
USBポートに差し込むだけのプラグ＆プレイ設計 により、車の純正ディスプレイで
YouTube、Netflix、Disney+、Prime Videoなどの動画アプリや、Spotify、TikTokなどのエンタメを自由に楽しめます。