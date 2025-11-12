東京・神楽坂で福井の魅力を発信！11月22、23日に「ドーンと福井in神楽坂　越前・若狭まつり」開催

福井県と（一社）若狭湾観光連盟は2025年11月22日(土)、23日(日・祝)の2日間、福井県の特産品と観光情報をPRする「ドーンと福井in神楽坂 越前・若狭まつり」を、東京・新宿区の神楽坂通り一帯で開催します。越前・若狭の特産品販売をはじめ、福井の食材を使ったランチメニューの提供、地酒のふるまいなど、福井県の魅力たっぷりの内容で展開します。「若狭牛」や「若狭ふぐ」が当たる抽選会も行います。





神楽坂と福井県は歴史的なつながりが深いことから、2008年からイベントを開催し、今年で16回目を迎えます。江戸時代、現在は福井県の小浜藩の藩主・酒井忠勝が３代将軍徳川家光から神楽坂に土地を与えられ下屋敷を構えました。現在の神楽坂通りは、下屋敷から江戸城への登城道として整備されたといわれています。

特産品販売は、11月6日に漁が解禁されたばかりの越前がにのほか、人気の焼き鯖寿しやへしこ、丁稚ようかんなどがずらりと並びます。福井の食材を使ったランチメニューとして、神楽坂一帯の17店舗とコラボ。越前がにや若狭牛、若狭ぐじなどを使い、各店が数量限定で特別メニューを提供します。敦賀・若狭グルメが楽しめるキッチンカーも並びます。販売コーナー、ランチ、キッチンカーでお買い上げの方を対象とした抽選会も行います。

赤城神社や毘沙門天善國寺境内では、名田庄太鼓保存会「勇粋連」(おおい町 )や、福井伝統工芸アイドル「さくらいと」のステージを披露します。北陸新幹線の停車駅がマスになったすごろくや、越前和紙を使ったモノづくり体験コーナーも設けます。

詳細は特設サイト（https://fukuishimbun.jp/kagurazaka/）で紹介しています。





イベント概要

日時：2025年11月22日(土) 11:00～17:00、23日(日・祝) 10:00～17:00

場所：神楽坂通り、赤城神社境内、毘沙門天善國寺境内（東京都新宿区）

主な実施内容：

・オープニングセレモニー（11/22のみ）

・福井県PR・観光案内コーナー

・越前・若狭特産品「販売コーナー」

・敦賀・若狭の食材を使用したランチ

・キッチンカー「敦賀ラーメン」「鯖おでん」「ヤミツキ鯖天」「ふぐ汁」

・名田庄太鼓保存会「勇粋連」(おおい町)による「名田庄太鼓」披露

・伝統工芸アイドル「さくらいと」LIVE

・特産品が当たる「抽選会」

・福井県年鎬博物館によるPRブース

・ふくい空中散歩360度VR映像体験

・わかさ梅酒飲み比べ

・ふくいの日本酒飲み比べ

・福井県住みます芸人「飯めしあがれこにお」お笑いミニライブ

・伝統工芸ミニ体験コーナー

・北陸新幹線すごろく

・クイズラリー