株式会社タナベスポーツ(本社：大阪市中央区)は、なかやまきんに君さんが本年11月11日(火曜)より、当社PR活動の一端を担う公式アンバサダー、並びにプライベートブランド「nnoum(ノアム)」着用モデルに就任したことを発表いたします。

就任にあわせて、特設ページを期間限定で公開。

さらにタナベスポーツ公式YouTubeチャンネルではnnoum(ノアム)ウェア撮影のメイキング動画も公開中。





なかやまきんに君がスキー専門店タナベスポーツの公式アンバサダー、並びにプライベートブランド「nnoum(ノアム)」着用モデルに就任





なかやまきんに君がノアムの最新ウェアを着用。スタジオでの撮影風景を収めたメイキング動画を公開中





なかやまきんに君×nnoum(ノアム)アンバサダー撮影メイキング動画(タナベスポーツ公式YouTubeチャンネル)

【URL】 https://youtu.be/kwJRoAd1ygA





さらに今冬、なかやまきんに君氏のゲレンデロケが決定！

nnoum(ノアム)ウェアを着用し、パワー！全開でスキーに挑戦！





nnoum(ノアム)の最新モデルを着用するなかやまきんに君





お笑い芸人、ボディビルダー、YouTuberとして活躍するなかやまきんに君氏は、「ヤー！パワー！」の掛け声とともに、筋肉と笑顔で日本中に元気を届け続ける存在です。

YouTubeチャンネル「ザ・きんにくTV 【The Muscle TV】」では、トレーニングや栄養、健康的なライフスタイルをわかりやすく、そして楽しく発信する姿が幅広い世代から支持を集めています。





そんななかやまきんに君氏が持つ、老若男女を問わない幅広い「知名度」、筋肉を鍛え続け、常に自分を高め続ける「向上心」、どんな時でも前向きで人を笑顔にする「明るさ」、トレーニングや健康の本質を的確に捉える「聡明さ」、そして誰に対しても敬意と優しさを忘れない「人間力」は当社の目指す企業姿勢と合致したため、今回公式アンバサダーとして起用いたしました。









＜なかやまきんに君氏からのコメント＞

このたび、タナベスポーツアンバサダー、そしてプライベートブランド『nnoum(ノアム)』の着用モデルを務めさせていただくことになりました、なかやまきんに君です！





ノアムのウェアは、シンプルでスタイリッシュ！

着心地も良くて、私の筋肉も喜んでいました！





そして今年はなんと、ノアムのウェアを着てゲレンデでスキーに挑戦します！

スキーの経験はほとんどありませんが、スクワットで鍛えたこの脚で、パワー！全開で滑りたいと思います！





今年からスキーヤー！として、スキーとノアムを、そして筋肉でこの冬を盛り上げていきたいと思います！パワー！





なかやまきんに君アンバサダー就任を記念して、期間限定キャンペーンを開催。





この度、当社アンバサダー就任を記念し2025年11月11日(火)10時00分から11月20日(木)13時00分までの期間、オンラインショップにて全品最大ポイント20％還元キャンペーンを開催します。

【URL】 https://www.tanabesports.com/?utm_source=press_ts_2526&utm_medium=at_20251111&utm_campaign=PR









【「nnoum(ノアム)」製品概要】





創業61年のスキー専門店タナベスポーツが手がける、高品質で高コスパなスキーブランド。「nnoum(ノアム)」





スキー用品ネット通販日本トップシェアであるタナベスポーツが、プライベートブランドとして展開する「nnoum(ノアム)」のスキーウェアは、同社が61年の経験と知見より生み出したノウハウが詰まっています。

ノアムはウィンタースポーツを応援するブランドとして親しみやすい価格帯でありながらも、有名アパレルブランドと同じ工場で生産され、安定の高品質を圧倒的なコストパフォーマンスで実現しています。

メインとなる本ブランドウェアは耐水圧20,000mmH2Oとハイスペック素材を採用し、保温性も抜群。メンズ、レディース、ジュニアと幅広いラインナップを取り揃え、サイズ調整機能もハイエンドモデルと比べても遜色なく備えているため、老若男女問わず、ハードな雪山環境でもウィンタースポーツを楽しめる信頼性の高いブランドです。

さらに今季モデルでは、シンプルでありながら洗練されたデザインの新モデルが登場。

無駄を削ぎ落としたシンプルなデザインにより、上質でスタイリッシュな印象に仕上げています。

見た目の美しさだけでなく、動きやすさ・防寒性・防水性といった高い機能性をしっかりと維持しており、機能性とファッション性を両立した、こだわりの一着です。









【「nnoum(ノアム)」製品一覧】





スキーウェア以外にもゴーグルやグローブなどアクセサリー類も豊富に展開。





【「nnoum(ノアム)」特集ページ】

＜なかやまきんに君特設ページ＞

https://www.tanabesports.com/f/nnoum-nakayamakinnikun/?utm_source=press_ts_2526&utm_medium=at_20251111&utm_campaign=PR









【タナベスポーツ公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/channel/UCowuU9_PHRjRr11amLmMDOQ









【SNS】

Facebook ： https://www.facebook.com/tanabesports/

X(旧Twitter)： https://x.com/tanabesp_web

Instagram ： https://www.instagram.com/tanabesports_official/

公式LINE ： http://nav.cx/grx96Io





販売店：タナベスポーツオンライン公式サイト

https://www.tanabesports.com/?utm_source=press_ts_2526&utm_medium=at_20251111&utm_campaign=PR





タナベスポーツ本店(実店舗)

https://www.tanabesports.jp/?utm_source=press_ts_2526&utm_medium=at_20251111&utm_campaign=PR









【会社概要】

会社名 ： 株式会社タナベスポーツ

所在地 ： 〒540-0017 大阪市中央区松屋町住吉5-4

代表者 ： 田邉 昌博

創業 ： 1964年4月29日

URL ： https://www.tanabesports.com/?utm_source=press_ts_2526&utm_medium=at_20251111&utm_campaign=PR

事業内容： スポーツ用品店頭・通信販売(主商品：スキー用品)