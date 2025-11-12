次世代“水素美容”を採用した新ライン「REGEN H2」を11月12日に正式リリース！新しい抗酸化時代を切り拓く革新素材
美容と科学の融合を掲げるAmazing J World株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役：井上 めぐみ)は、水素テクノロジーの革新素材「HODテクノロジー(Hydrogen Oxide Decomposition)」を採用した水素サプリメント・ヘアオイル・入浴剤の新ライン「REGEN H2」を2025年11月12日に正式リリースします。確かなエビデンスと再現性をもって、美容業界に新たな波を起こします。
商品ページ： https://www.amazingjworld.net/product/
REGEN H2 オイル
【開発背景】
2010年代に一世を風靡した水素ブームは、根拠の乏しい製品の乱立により失速しました。
しかし近年、慶應義塾大学などの研究により水素の安全性と抗酸化作用の臨床データが発表され、再評価が進んでいます。Amazing J World株式会社は、オリジナル水素原料「MSHP(マリンシリカハイドライドパウダー)」を採用。
海洋性深層水由来の「水溶性ナノ化ケイ素」が水素を吸蔵し、24時間以上持続する抗酸化パフォーマンスを実現しました。
【特徴】
■ 1. 科学的に証明された“持続する水素”
水素濃度1.78ppm、酸化還元電位-855mVという高い数値を60分以上維持。
体内の“悪玉活性酸素”だけを無害化し、細胞ダメージの根源にアプローチします。
■ 2. 「美のミネラル」ケイ素との相乗効果
水素を吸蔵したナノケイ素がコラーゲン・ヒアルロン酸・エラスチンを束ね、ハリ・弾力・潤いを底上げ。髪・肌・爪の若々しさを支える基盤を整えます。
■ 3. 内外ダブルアプローチ
● REGEN H2サプリメント：水素×ケイ素×ライスベリーによる抗酸化＋抗糖化ケア。
● REGEN H2ヘアオイル：濡れ髪と反応してナノ水素を放出、ツヤとハリを再生。
● REGEN H2バスパウダー：全身の血流を促進し、冷えや疲労をやわらげる“水素スパ体験”。
【開発コメント】
「私たちが目指すのは“確かな水素”です。流行ではなく、科学と美容の調和によって、確かな体感と信頼を届けたい。HODテクノロジーは、見えない分子レベルの世界を美の実感へと変える新しい挑戦です。」
― Amazing J World 代表取締役 井上 めぐみ
REGEN H2 シリーズ
【商品概要】
■ REGEN H2 サプリメント
● 水素 × 水溶性ナノ化ケイ素を成分とした次世代サプリメント
● 「抗酸化 × 抗糖化」によるトータルエイジングケア
● 美容・健康・疲労回復をサポート
● ビタミンD、亜鉛など美髪・美爪栄養素を配合
● 内容量：1袋60粒(1日2粒目安)
● 価格：12,960円(税込)
■ REGEN H2 オイル
● 水素 × ナノ化ケイ素を配合した先進ヘアケアオイル
● 髪の水分に反応してフレッシュな水素を発生(HODテクノロジー)
● 濡れ髪ケア・ドライケアの両方に対応
● ダメージ補修・ツヤ・まとまりを同時に実感
● オリーブ果実油、ホホバ種子油、マカデミア種子油などの天然オイルブレンド
● 内容量：55mL
● 価格：7,150円(税込)
【会社概要】
■社名 ： Amazing J World株式会社
■代表取締役 ： 井上 めぐみ
■事業所 ： 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-2-9
■お電話受付 ： 03-5309-2936(10:00～18:00／土・日・祝日を除く)
■ブランドサイト： https://www.amazingjworld.com/
■Instagram ： https://www.instagram.com/amazing.j.world/