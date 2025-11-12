MED ITALY株式会社(所在地：東京都港区、代表：近藤 晋一郎)は、イタリアの首都ローマに、イタリアへ医学部留学する日本人留学生向けの学生寮「Sakura寮」をスタートしたことをお知らせします。





Sakura寮の外観





■Sakura寮とは

Sakura寮はローマ市内に設立された、イタリアの医学部へ留学している日本人学生向けの学生寮です。ユニカミラス大学、サピエンツァ大学からアクセスの良い立地に所在し、学生の希望に合わせた複数の部屋タイプを有しております。イタリア医学部予備校はSakura寮の運営を通して、イタリアで新生活を始める学生を応援します。





Sakura寮の室内の様子





■Sakura寮の特徴

【日本語での手続き】

外国人がイタリアで不動産手続きをする難易度は非常に高く、不利な契約や詐欺などのトラブルに巻き込まれる可能性があります。Sakura寮であれば、イタリア医学部予備校を通じて、すべて日本語で入居手続きが完結するため、不動産関係のトラブルを避けることができます。





【日本人スタッフが常時対応】

生活面の困りごとがあった際に、Sakura寮には日本人スタッフが常駐していますので、すぐに相談できるサポート体制を整えています。





【食料品の支援】

イタリアの水道水は日本人の好みに合わないため、常に飲用水の購入が必須になります。Sakura寮では無料のソフトドリンクを用意しております。また、個人では利用できないような格安業務スーパーを活用し、日本食(米、味噌、醤油等)を格安で購入可能です。





Sakura寮内の冷蔵庫の様子





【学校生活の支援】

当校スタッフにより、ユニカミラス大学への送迎サービスを実施しています。ストレスなく快適な通学ができます。





送迎用の車両





【各種イベントを開催】

Sakura寮には日当たりの良い広々としたテラスがあります。留学生活の中でリフレッシュできる時間を提供するため、定期的にBBQ、パーティー等のイベントを開催します。









■イタリア医学部予備校のサービス

当校では、最新の大学情報はもちろん、合格者の実体験や現地の街の治安、生活のしやすさなどの事情などを総合して、志望校選びや入試対策、留学手続き、現地での渡航後のサポートをしております。

無料の個別相談会も随時実施しております。「直接話を聞いてみたい」という方はお気軽にお申し込みください。

複雑な出願手続きや受験準備を円滑に進めるためのアドバイスはもちろん、現地での生活サポートや卒後の進路に関する情報もお伝えいたします。今後も「イタリア医学部予備校」は、海外の医学部進学に関心を持つ学生や保護者の皆さまに対して、確かな情報と具体的な進学支援を提供し続けてまいります。









■会社概要

会社名 ： MED ITALY株式会社

代表者 ： 代表取締役 近藤 晋一郎

所在地 ： 東京都港区芝公園3丁目4-30 32芝公園ビル7階

事業内容 ： イタリア医学部予備校 運営

公式HP ： https://www.kondomeditaly.com/

公式ブログ： https://kondomeditaly.com/blog/

YouTube ： https://www.youtube.com/@meditaly-japan