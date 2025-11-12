イタリアの英語医学部進学を専門とする「イタリア医学部予備校」(運営：MED ITALY株式会社／本社：東京都港区、代表取締役：近藤晋一郎)は、ローマに医学部キャンパスを構える名門私立大学「カトリカ大学(Universita Cattolica del Sacro Cuore)」の2026年秋入学の一次募集の出願受付が開始されたことをお知らせいたします。





カトリカ大学キャンパス





■カトリカ大学とは

カトリカ大学(Universita Cattolica del Sacro Cuore)は、イタリアの首都ローマに医学部キャンパスを構える、1921年創立のヨーロッパ最大級の私立大学です。キャンパスにはイタリア病院ランキングトップの私立病院であるアゴスティーノ・ジェメッリ大学病院(Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS)が併設されております。学生は低学年から最先端の医療現場に触れ、豊富な臨床実習を経験することで、実践的なスキルを磨くことができます。国際的な視野を持つ次世代の医師を育成することを目的に、英語による6年制医学部プログラム「Medicine and Surgery」を開設し、多くの留学生に門戸を開いています。





カトリカ大学





■募集要項

出願期間：2025年10月15日(水)～2026年2月18日(水)

試験日程：2026年3月25日(水)

受験料 ：210ユーロ(約37,000円)

募集人数：Non-EU枠 70名

受験方法：自宅で受験可能なオンライン試験

受験言語：英語

合格発表：2026年4月28日(火)以降に発表

年間学費：18,000ユーロ(約320万円) ※2025年度









■当予備校の無償サポートの内容

・過去問サンプルのご提供

・出願手続きの代行

・入学手続きの代行





カトリカ大学の公認事務局である当校は、出願手続き、入学手続きの代行まで無償で実施いたします。サポートの詳細な内容は「個別説明会」で解説させていただきます。参加は無料ですので、少しでも興味がある方はお気軽にお申し込みください！

※各大学の受験料は実費でご請求させていただきます。

※合格後に必要となる留学の手続き(visaの取得等)については別途有償にてサポート可能となります。









■イタリア医学部予備校のサービス

当校では、最新の大学情報はもちろん、合格者の実体験や現地の街の治安、生活のしやすさなどの事情などを総合して、志望校選びや入試対策、留学手続き、現地での渡航後のサポートをしております。

複雑な出願手続きや受験準備を円滑に進めるためのアドバイスはもちろん、現地での生活サポートや卒後の進路に関する情報もお伝えいたします。今後も「イタリア医学部予備校」は、海外の医学部進学に関心を持つ学生や保護者の皆さまに対して、確かな情報と具体的な進学支援を提供し続けてまいります。









■会社概要

会社名 ： MED ITALY株式会社

代表者 ： 代表取締役 近藤 晋一郎

所在地 ： 東京都港区芝公園3丁目4-30 32芝公園ビル7階

事業内容 ： イタリア医学部予備校 運営

公式HP ： https://www.kondomeditaly.com/

公式ブログ： https://kondomeditaly.com/blog/

YouTube ： https://www.youtube.com/@meditaly-japan