中古車買取チェーン「カーセブン」を展開する株式会社カーセブンデジフィールド(本社：東京都品川区、代表取締役兼社長執行役員：井上 貴之)は、2025年11月8日(土)から12月26日(金)までの期間、全国のカーセブン店舗にて『カーセブン×頭文字Dコラボキャンペーン』を実施いたします。





キャンペーンポスター





■本企画について

本企画は、『頭文字D』30周年という節目の年を一緒に盛り上げたいという想いから生まれたもので、車買取業界の中でも初の試みです。『頭文字D』はカーセブンをご利用いただくお客様との親和性が高く、相性の良いコラボレーションとして期待しています。









■キャンペーン概要

期間中に来店査定を実施されたお客様へ、「カーセブン×頭文字D」オリジナルボックスティッシュをプレゼント。また、ご売却されたお客様の中から抽選で77名様に限定オリジナルカレンダーをプレゼントします。





期間 ： 2025年11月8日(土)～12月26日(金)

場所 ： 全国のカーセブン店舗

専用ページ： https://www.carseven.co.jp/campaign/202511/





＜注＞

・プレゼントの特典は、1組様同一車両1回限りとさせていただきます。

・同一店舗への複数回の査定や、複数店舗での査定は特典の対象外となります。

・プレゼントの在庫がなくなり次第終了となります。

・プレゼントの内容については変更になる場合があります。

・対象外の店舗もございます。詳しくは専用ページをご確認ください。





コラボグッズ

【会社概要】

＜株式会社カーセブンデジフィールド＞

所在地 ： 東京都品川区大崎2丁目11-1 大崎ウィズタワー23階

代表者 ： 代表取締役兼社長執行役員 井上 貴之

設立 ： 1999年7月

事業内容： 自動車の小売と買取のFCチェーン「カーセブン」の運営と

自動車流通関連業界の業務効率化を支援するプラットフォームの提供

URL ： https://www.carseven.co.jp/