弘前観光プロモーション実行委員会では、青森県弘前市の観光と物産の魅力を広く発信し、誘客促進を図るため、東京都浅草において「第13回弘前ねぷた浅草まつり」を開催します。会期は2025年11月14日(金)から16日(日)までの3日間。会場では、弘前ねぷたの運行や展示をはじめ、特産品販売など、弘前市の魅力を体感できる多彩な催しを展開します。





弘前ねぷた浅草まつり









■第13回弘前ねぷた浅草まつり ホームページ

https://asakusa-street.jp/neputamaturi/2025/index.html

開催日時：2025年11月14日(金)～11月16日(日)

開催場所：まるごとにっぽん前広場

内容 ：弘前ねぷたの運行・展示、ねぷた囃子演奏、

弘前りんごを含む特産品販売









■イベントスケジュール

＜物産展＞

弘前銘菓や、りんご生果等の販売を行います。

日時：2025年11月14日(金)～11月16日(日) 11時00分～18時00分

会場：まるごとにっぽん前広場





＜ねぷた運行＞

弘前ねぷたとお囃子が浅草寺周辺を巡行します。

日時：2025年11月15日(土)、11月16日(日)

13時30分 ミニ巡行スタート

ルート：まるごとにっぽん前広場→西参道商店街→浅草寺淡路堂→奥山おまいりまち商店街→まるごとにっぽん前広場

16時30分 商店街巡行スタート

ルート：まるごとにっぽん前広場→西参道商店街→浅草寺境内→奥山おまいりまち商店街→ひさご通り→六区ブロードウエイ→新仲見世通り→オレンジ通り→雷門前→観音・メトロ通り→仲見世商店街→浅草公会堂→まるごとにっぽん前広場

会場：浅草寺周辺





ミニ巡行ルート





商店街巡行ルート





第13回弘前ねぷた浅草まつりバナー









■弘前ねぷたまつりとは

青森県津軽地方の夏を彩る「弘前ねぷたまつり」は、毎年8月1日～7日に開催され、三国志や水滸伝などの武者絵等を題材とした勇壮華麗なねぷたが城下町弘前市を練り歩く夏まつりで、国から重要無形民俗文化財に指定されています。「弘前ねぷたまつり」の始まりは、昔、農民が夏の忙しい時期に襲ってくる眠気を追い払うため、睡魔を船や燈籠(とうろう)などにのせ、川に流した「ねむり流し」という行事から発展し、祭りになったとされています。