日本の伝統食“こんにゃく”を楽しく体感できる施設「こんにゃくパーク」(所在地：群馬県甘楽郡、代表取締役社長：横尾 浩之、運営：株式会社ヨコオデイリーフーズ)は、コンニャクイモの収穫シーズンにあわせた恒例イベント「新芋祭り2025」を、2025年11月15日(土)～12月14日(日)に開催いたします。

今年は例年好評の「新生芋しらたきのかき揚げ」に加え、“生芋こんにゃく”と“こんにゃく粉こんにゃく”それぞれで作った「角煮こんにゃく食べ比べ」を無料バイキングで提供。食感や味の染み方の違いを楽しみながら、こんにゃくの奥深い魅力を体験できます。

また、2025年度産の新芋を使用した「群馬の生芋シリーズ」限定セットも販売いたします。





しらたきのかき揚げ、角煮こんにゃく食べ比べ、2025年新芋祭り限定セット





■開催背景

コンニャクイモは植え付けから収穫までに通常2年・場合によっては3年もの歳月を要する、時間と手間のかかる作物です。春に植えた小芋を翌年掘り起こし、再び植え直すという工程を繰り返しながら、群馬の豊かな土壌と農家の丁寧な管理によって少しずつ成長していきます。群馬県は全国コンニャクイモ収穫量の約96.7％※を占める、まさに日本のこんにゃく文化を支える中心地です。(※出典：日本こんにゃく協会「こんにゃくに関する資料 令和7年3月」)

コンニャクイモの収穫時期は10月から12月にかけて。この時期に収穫された芋をすぐに加工したものが“新芋こんにゃく”です。こんにゃくパークではこの時期に合わせて、採れたての芋で作るこんにゃくの魅力を広く発信するため「新芋祭り」を開催しています。

本イベントは、フランスのボージョレ・ヌーヴォーに着想を得た「こんにゃくヌーボー」として2015年より実施。こんにゃくの収穫の時期、新芋の味わい、そしてその背景にあるコンニャクイモ生産者の努力や想いを発信しています。単なる“安くてヘルシーな食品”という枠を超えて、手間ひまをかけて育てられた日本の伝統作物としての価値を再発見してもらうこと、そして、生産者と消費者を「食」でつなぐことを目的に、こんにゃくパークは活動を続けていきます。









■新芋祭り2025特別企画

＜無料バイキング＞

● 新生芋しらたきのかき揚げ

今年収穫したての新生芋を使った「群馬の生芋糸こんにゃく」を

麺つゆに軽くくぐらせ、てんぷら粉をまとわせてカリッと揚げた、

例年人気の特別メニューです。





しらたきのかき揚げ





● 角煮こんにゃく食べ比べ(新企画)

“生芋こんにゃく”と“こんにゃく粉こんにゃく”のそれぞれを使用し、

同じ味付けで煮込んだ「角煮こんにゃく」を食べ比べ。

原料の違いによる食感や味の染み込み方の違いを楽しめます。





角煮こんにゃく食べ比べ





＜新芋祭り限定セット＞

2025年度産新芋を使用した人気商品「群馬の生芋シリーズ」を詰め合わせた数量限定セットを販売します。

● 徳用群馬の生芋板こんにゃく 350g×2袋

● 徳用群馬の生芋糸こんにゃく 280g×2袋

● 群馬の生芋玉こんにゃく 280g×2袋

● 群馬の生芋カットこんにゃく 280g×1袋

● 秘伝田楽みそ 240g×1個

● クリアバッグ

販売価格：1,350円(税込)





2025年新芋まつり限定セット





■商品概要

商品名 ：2025年度産新生芋・徳用群馬の生芋板こんにゃく

容量 ：350g

価格 ：216円(税込)

賞味期限：120日(常温)

新生芋 徳用群馬の生芋板こんにゃく350g





商品名 ：2025年度産新生芋・徳用群馬の生芋糸こんにゃく

容量 ：280g

価格 ：216円(税込)

賞味期限：120日(常温)

新生芋 徳用群馬の生芋糸こんにゃく280g





商品名 ：2025年度産新生芋・群馬の生芋板こんにゃく

容量 ：250g

価格 ：162円(税込)

賞味期限：120日(常温)

新生芋 群馬の生芋板こんにゃく250g





商品名 ：2025年度産新生芋・群馬の生芋糸こんにゃく

容量 ：200g

価格 ：162円(税込)

賞味期限：120日(常温)

新生芋 群馬の生芋糸こんにゃく200g





■こんにゃくパークおよび全国のスーパー、オンラインショップで販売中

「2025年度産新生芋こんにゃく」をはじめとするこんにゃく製品は、こんにゃくパーク施設およびこんにゃくパークオンラインショップ( https://www.konnyaku-museum-shop.com/ )、全国のスーパー店頭でもお買い求めいただけます。









■こんにゃくパークについて

こんにゃくが100年後も食べられるように、消費拡大を目指し2014年にオープンしたこんにゃくのテーマパークです。工場見学、こんにゃくバイキング、こんにゃく手作り体験のほか、こんにゃくショップ、足湯や観覧車など子どもも大人も楽しめる施設づくりをしています。





＜工場見学／無料＞

歴史や雑学をパネルや映像で解説し、こんにゃくとゼリーの製造工程を見学できます。





＜こんにゃくバイキング／無料＞

こんにゃくラーメン、みそ田楽、こんにゃくバーベキューのほか、ゼリーやプリンなど、こんにゃくメニューを毎日15種類ご用意しています。





＜こんにゃく＆ゼリー詰め放題／有料＞

こんにゃく、ミニゼリー、カップゼリー、パウチゼリーなど4か所、各商品は日替わりです。





＜こんにゃく手作り体験／有料＞

手作りこんにゃくゼリーフルーツ体験コース、こんにゃくカラーマジック体験コース、手作りこんにゃく体験コースの3つのコースをご用意しています。





こんにゃくパークURL： https://konnyaku-park.com/









■会社概要

名称 ： 株式会社ヨコオデイリーフーズ

代表者 ： 代表取締役社長 横尾 浩之(よこお ひろゆき)

所在地 ： 〒370-2202 群馬県甘楽郡甘楽町小幡204-1

創業 ： 1968年(昭和43年)

設立 ： 1989年(平成元年)

事業内容： こんにゃくを中心とした食品の製造・販売・開発

資本金 ： 1,000万円

従業員数： 243名(2025年9月)

URL ： https://konnyaku-park.com/









■お客様からのお問い合わせ先

Tel：0274-60-4100