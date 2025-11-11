発祥の地『天橋立』で味わう。お一人様のご利用もＯＫ！ 割烹たんごで脂がのった旬の贅沢を楽しむ鰤しゃぶ会席プラン冬の贅沢「鰤しゃぶ」 心も体も温まるご褒美プラン 2025年度受付を開始

株式会社丹友商事

新鮮な魚介料理でおもてなしする京都旅館「割烹たんご」は鰤しゃぶプランの受付を開始しました （～26年3月中旬まで）

発祥の地『天橋立』で味わう、冬の贅沢「鰤しゃぶ」 心も体も温まるご褒美プラン

古来より天橋立は良質な寒ブリが水揚げされることで有名でした。鰤しゃぶという料理が考案されたのも、ここ天橋立と言われています。割烹たんごは発祥の地 天橋立 宮津でお客様をお待ち申し上げております。





＜お品書き＞

■小鉢 ■地魚盛り合わせ ■鰤照り焼き ■鰤しゃぶ鍋 鰤の握り寿司 ■季節の天婦羅 ■茶椀蒸し ■雑炊 ■香物 ■水物

※当日の仕入れによって若干変更する場合もございます。

ご利用シーン

心地よい和の雰囲気で、一人旅の贅沢やビジネス利用後のリフレッシュにもぴったり。 寒い季節は滋味深いお料理で特別なひと時をお過ごしください。

お問い合わせ先

ホテル丹後 なかむら荘：京都府宮津市新浜１９８0－1

TEL：0772-22-4355

FAX：0772-25-1770

旅館HP：https://hotel-tango.com/