獣医診断市場の規模、シェア、動向、成長要因および予測分析（2025-2035）
KDマーケット・インサイツは、「獣医診断市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年」というタイトルの市場調査レポートを発表いたします。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者がより的確なビジネス判断を下せるよう支援することを目的としています。本調査レポートでは、KDマーケット・インサイツの研究者が一次および二次の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合企業のベンチマーキング、そして彼らの市場参入戦略（GTM）の理解を行っています。
世界の獣医診断市場に関する調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）9.6％を示し、2035年末までに市場規模は192億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は89億米ドルの収益と評価されました。
獣医診断市場の規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、主要メーカーおよび将来展望
市場概要
獣医診断市場は、世界的に着実な拡大を続けており、人獣共通感染症の増加、ペット飼育率の上昇、動物の健康管理における高度な診断ツールの需要拡大が主な要因となっています。獣医診断は、伴侶動物および家畜の疾病を特定・監視・予防する上で重要な役割を果たします。これらの検査は、獣医師が治療方針や予防医療計画を立てるための正確な情報を提供します。
世界的に動物医療への関心が高まり、分子診断、免疫診断、迅速検査などの技術革新が進むことで、市場構造は大きく変化しています。また、政府および民間セクターによる動物疾病監視、家畜生産性向上、食品安全監視への投資拡大が市場をさらに後押ししています。
北米、ヨーロッパ、日本などの先進地域では、充実した獣医インフラ、高度な診断ラボ、強固な保険制度が市場の普及を促進しています。一方、アジア太平洋地域やラテンアメリカなどの新興国では、獣医サービスネットワークの拡大と家畜輸出の増加により急速な成長が見られます。
市場規模とシェア
獣医診断市場は、動物医療産業全体の中で重要な位置を占めています。特にペットケア分野の拡大により、予防医療を重視する飼い主が増え、診断需要が高まっています。犬、猫、馬などの伴侶動物が診断検査収益の大部分を占め、健康診断、遺伝子検査、疾患検出への支出が増加しています。
一方、家畜分野では、疾病管理や生産性向上のために診断需要が拡大しています。鳥インフルエンザや口蹄疫などの感染症に対するバイオセキュリティと発生予防を推進する政府の取り組みも市場成長を後押ししています。
携帯型診断機器、デジタルイメージング、リアルタイムPCRなどの技術革新により、現場や遠隔地でも診断サービスが容易になっています。さらに、AIを活用した画像診断ツールやデータ駆動型診断プラットフォームが、精度と効率を高めています。
成長要因
・ペット飼育率の上昇：ペットの人間化と予防医療ニーズの高まりにより、伴侶動物の診断需要が増加。
・人獣共通感染症への意識向上：動物から人へ感染する疾患の増加が、診断・監視体制の強化を促進。
・家畜健康管理の重視：食品安全、動物生産性、輸出促進に向けた診断導入が進行。
・技術革新：分子診断、バイオセンサー、AI分析の導入で診断精度が向上。
