「ジャイアンツ　カスタマイズカレンダー2026」11月11日受け付け開始

株式会社報知新聞社

株式会社報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）では、2026報知ジャイアンツカレンダーの商品として、好評につき今回も「ジャイアンツ カスタマイズカレンダー2026」を発行します。３年目を迎え、２年ぶりのＶ奪還を狙う阿部慎之助監督はじめ、戸郷翔征、山崎伊織両投手、今季ブレイクした泉口友汰選手ら総勢26人の中からお好みの写真を選んで、自分だけのオリジナルカレンダーを作成する「オンライン限定商品」です。販売サイトは11月11日（火）12時にオープンし、2026年１月30日（金）15時までの期間限定。なお、注文を受けてから製造・発送する受注生産なため、売り切れる心配はありません。是非とも期間内にアクセスしてカレンダーを完成させて下さい。

購入サイトはこちら :https://hochi-giants.hitokoma.net/＜掲載監督＆選手＞

▼阿部慎之助監督

▼投手（10人）田中将大・大勢・山崎伊織・戸郷翔征・赤星優志・中川皓太・田中瑛斗・船迫大雅・マルティネス・井上温大

▼捕手（4人）甲斐拓也・小林誠司・大城卓三・岸田行倫

▼内野手（7人）吉川尚輝・門脇誠・坂本勇人・岡本和真・泉口友汰・中山礼都・増田陸

▼外野手（4人）丸佳浩・キャベッジ・浅野翔吾・若林楽人

＜商品ラインアップ＞

《卓上型》

販売価格：3､500円（税込）※別途送料

体裁：用紙＝幅180ｍｍ×高さ140ｍｍ

台紙：幅180ｍｍ×高さ155ｍｍ

枚数：13枚（両面仕様、写真合計24枚※表面12枚がカスタマイズ可能）

《ポスター型・タテ》

販売価格：3､000円（税込）※別途送料

体裁：Ｂ２判（横515ｍｍ×縦728ｍｍ）

枚数：１枚（大きめな写真２枚＆小さめな写真４枚の合計６枚）

《ポスター型・ヨコ》

販売価格：3､000円（税込）※別途送料

体裁：Ｂ２判（横728ｍｍ×縦515ｍｍ）

枚数：１枚（大きめな写真２枚＆小さめな写真４枚の合計６枚）

＜商品に関するお問い合わせ＞

株式会社高速オフセット カレンダー担当係

メール：hochi-giants@hitokoma.net

電 話：03-3275-3411

受付時間：9:00~17:00/土日祝日、年末年始除く

※「ジャイアンツ カスタマイズカレンダー」は、株式会社高速オフセットが製造・販売しております。

【2026報知ジャイアンツカレンダーについて】

報知新聞社では「ジャイアンツ カスタマイズカレンダー2026」以外にも、長年ご好評をいただいております「2026報知ジャイアンツカレンダー」を既に販売しております。

販売価格：2､000円（税込）

体裁：Ａ２判（横420ｍｍ×594ｍｍ）

枚数：14枚

「ショップ報知」、読売巨人軍球団公式通販サイト「ジャイアンツ オンラインストア」、

その他、ＹＣ（読売新聞販売店）や全国書店、オンラインショップでお求めいただけます。

＜2026年ジャイアンツカレンダーに関するお問い合わせ＞

報知新聞社ビジネス局出版部

電話：03-6831-3333（代表）出版部

受付時間：11:00~17:00/土日祝日、年末年始除く