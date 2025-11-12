SiCおよびGaNパワー半導体市場規模、シェア、動向および成長見通し（2025-2035）
KDマーケット・インサイツは、「SiCおよびGaNパワー半導体市場の将来動向と機会分析―2025年から2035年」を題した市場調査レポートを発表しました。本レポートの範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が的確なビジネス判断を下すための資料となります。本調査では、KDマーケット・インサイツの研究チームが一次および二次分析手法を用いて市場競争を評価し、競合他社をベンチマークし、Go-to-Market（GTM）戦略を分析しました。
世界のSiCおよびGaNパワー半導体市場に関する調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）23.1％で成長し、2035年末までに市場規模は118億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は16億米ドルの収益と評価されました。
SiCおよびGaNパワー半導体市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
SiC（炭化ケイ素）およびGaN（窒化ガリウム）パワー半導体市場は、エネルギー効率の高い電子機器、電動モビリティ、再生可能エネルギーシステム、高性能電力管理ソリューションへの移行が加速する中、世界的に力強い成長を遂げています。両材料はワイドバンドギャップ（WBG）半導体であり、従来のシリコンデバイスと比べて高耐圧、高速スイッチング、高い熱伝導率、低損失といった優れた特性を持ちます。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/760
カーボンニュートラル化とエネルギー最適化を目指す産業界では、SiCおよびGaNデバイスは電気自動車（EV）、電力網、5G基地局、太陽光インバータ、データセンター、産業用自動化システムなどで不可欠な存在となっています。特に日本、米国、中国、欧州がこれら技術の導入をリードしており、日本はWBG半導体の製造・材料研究・パワーエレクトロニクス分野での先駆的な役割を担っています。
また、日本政府による半導体自給、EVインフラ整備、再生可能エネルギー推進への投資も市場の成長を後押ししています。ローム、三菱電機、東芝などの企業が先頭に立ち、日本はSiCおよびGaNパワー半導体の世界的生産拠点として確固たる地位を築いています。
市場規模とシェア
SiCおよびGaNパワー半導体市場は、近年大幅な拡大を続けており、高出力・高効率電子機器への需要増加が成長を支えています。SiCデバイスはEV駆動系、産業用ドライブ、太陽光インバータなどの高電圧・高温用途に適しており、一方GaN半導体は急速充電器、5Gシステム、データセンター電源などの中・低電圧、高周波用途で採用が進んでいます。
日本では特に自動車および再生可能エネルギー分野での需要が高く、政府の2050年カーボンニュートラル目標が導入を加速させています。自動車メーカー各社は、オンボードチャージャー、トラクションインバータ、DC/DCコンバータにSiC・GaN部品を採用し、効率向上と航続距離拡大を図っています。
さらに、日本は半導体材料およびエピタキシャルウェーハ生産に強みを持ち、グローバル市場における競争優位性を確保しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334109&id=bodyimage1】
成長要因
車両の電動化：SiCデバイスはEVインバータや車載充電器に広く使用され、高効率化と航続距離延長を実現。
世界のSiCおよびGaNパワー半導体市場に関する調査報告書によると、市場は2025年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）23.1％で成長し、2035年末までに市場規模は118億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は16億米ドルの収益と評価されました。
SiCおよびGaNパワー半導体市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
SiC（炭化ケイ素）およびGaN（窒化ガリウム）パワー半導体市場は、エネルギー効率の高い電子機器、電動モビリティ、再生可能エネルギーシステム、高性能電力管理ソリューションへの移行が加速する中、世界的に力強い成長を遂げています。両材料はワイドバンドギャップ（WBG）半導体であり、従来のシリコンデバイスと比べて高耐圧、高速スイッチング、高い熱伝導率、低損失といった優れた特性を持ちます。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/760
カーボンニュートラル化とエネルギー最適化を目指す産業界では、SiCおよびGaNデバイスは電気自動車（EV）、電力網、5G基地局、太陽光インバータ、データセンター、産業用自動化システムなどで不可欠な存在となっています。特に日本、米国、中国、欧州がこれら技術の導入をリードしており、日本はWBG半導体の製造・材料研究・パワーエレクトロニクス分野での先駆的な役割を担っています。
また、日本政府による半導体自給、EVインフラ整備、再生可能エネルギー推進への投資も市場の成長を後押ししています。ローム、三菱電機、東芝などの企業が先頭に立ち、日本はSiCおよびGaNパワー半導体の世界的生産拠点として確固たる地位を築いています。
市場規模とシェア
SiCおよびGaNパワー半導体市場は、近年大幅な拡大を続けており、高出力・高効率電子機器への需要増加が成長を支えています。SiCデバイスはEV駆動系、産業用ドライブ、太陽光インバータなどの高電圧・高温用途に適しており、一方GaN半導体は急速充電器、5Gシステム、データセンター電源などの中・低電圧、高周波用途で採用が進んでいます。
日本では特に自動車および再生可能エネルギー分野での需要が高く、政府の2050年カーボンニュートラル目標が導入を加速させています。自動車メーカー各社は、オンボードチャージャー、トラクションインバータ、DC/DCコンバータにSiC・GaN部品を採用し、効率向上と航続距離拡大を図っています。
さらに、日本は半導体材料およびエピタキシャルウェーハ生産に強みを持ち、グローバル市場における競争優位性を確保しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334109&id=bodyimage1】
成長要因
車両の電動化：SiCデバイスはEVインバータや車載充電器に広く使用され、高効率化と航続距離延長を実現。