令和を生きる大阪西成のアウトローの生き様を描いた話題作 森澤達郎監督のデビュー作「西成金魚」
樽谷大助氏がアウトロー役で参加、神戸港でロケ敢行
令和の時代を生きるアウトローたちの姿を描いた話題作、森澤達郎監督のデビュー作『西成金魚』の制作が進行しています。
『西成金魚』は、アウトローにとって生きづらくなった現代社会、すなわち「令和を生きるヤクザの今」を鋭く描いた作品として注目を集めています。
制作協賛と相乗効果
本作品には、弊社（モナコウィークインターナショナル）も制作に協賛しています。これは、弊社が現在制作中の映画『ダイバーシティユナイテッド』に森澤監督が参加しているという連携関係があるためです。
特に注目すべき点として、弊社代表の樽谷大助も『西成金魚』にアウトロー役で出演しています。
今回の撮影は神戸港で行われ、このロケに合わせて、未だ未完成である『ダイバーシティユナイテッド』の追加撮影も同時に実施されました。
両作品とも「アウトロー」を主人公とする物語であるため、テーマにおける親和性が非常に高く、制作面でも相乗効果が期待されています。
公開については追って告知をさせていただく
