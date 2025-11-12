4DDiG ブラックフライデー特別キャンペーン実施！最大70％OFF＆特典プレゼント
データ復元・修復・PC最適化ソフトウェアを提供するTenorshare Co., Ltd. は、今年のブラックフライデーに合わせて、４DDiGシリーズ全製品を対象とした特別キャンペーンを実施します。期間中は 最大70％OFF の割引に加え、フォロー＆リツイートで豪華プレゼントも！この機会に、大切なデータをしっかり守る“安心”を手に入れましょう。
4DDiG ブラックフライデー特設ページ:https://x.gd/UUpxE
【キャンペーン概要】
■ キャンペーン期間： 2025年11月11日（火）～12月10日（水）まで
■ 対象製品：4DDiGシリーズ（Windows／Mac対応）全製品
■ 割引内容：最大70％OFF
■ 割引コード：4D-BF-30（対象購入時に入力）
■ 購入ページ： https://x.gd/UUpxE
■ 特典：公式SNSをフォローでさらに “＋1％OFF” 等の追加特典あり
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334094&id=bodyimage1】
【主なキャンペーン内容】
■最大70％OFFセール：人気製品をクーポン不要で自動割引
■0円トライアル実施中：4DDiG Mac Cleaner／Windows Backupなどが期間限定で無料体験可能
■1＋1セール（買一送一）：対象ライセンス購入で、もう1本の製品が無料でもらえる特典
■SNSフォロー特典：Tenorshare公式SNSをフォローすると、追加割引あり
【注目製品】
1．4DDiG Data Recovery→https://x.gd/QcFCK
誤削除やフォーマット、クラッシュなどで失われたデータを高確率で復元。HDD・SSD・外付けドライブ、BitLockerにも対応。また、macOS・iCloud・Time Machineからデータを復旧。写真・動画・ドキュメントなど多彩な形式をサポート。
2．4DDiG File Repair→https://x.gd/HcAqX
壊れた写真・動画・音声・ドキュメントをAIで修復。画質強化やカラー化機能も搭載。
3．UltData for iOS →https://x.gd/SrcAU
バックアップ不要でiPhone/iPadデータを直接復元。LINE・インスタ・WhatsAppなどのアプリデータ復旧にも対応。
4．4DDiG Utilities シリーズ
Partition Manager、DLL Fixer、Duplicate File Deleterなど、日常のPCメンテナンスにも役立つ多機能ツール。
【価格例（キャンペーン中）】
例：4DDiG Data Recovery 月間プラン
通常価格：5,980円 → セール価格：4,186円（税込）
その他製品も最大70％OFFで提供中。詳しくは公式キャンペーンページをご確認ください。
さらに詳しい情報を知りたい方へ
Tenorshare 4DDiG公式サイト: https://4ddig.tenorshare.com/jp/
NOTE: https://note.com/4ddig_japan
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5G9VIvb5VvnPhijjHAOqew/
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
