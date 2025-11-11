【東京リアル開催】プロeスポーツチームFENNEL、11月20日（木）に金融 × eスポーツ共創セミナー「なぜ今、松井証券がeスポーツマーケティングに注目するのか」を開催

株式会社Fennel

プロeスポーツチーム「FENNEL」を運営する株式会社Fennel（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高島 稜、以下「FENNEL」）は、松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「松井証券」）と共同で、「金融 × eスポーツ」をテーマにした企業向けリアル（対面）セミナー「なぜ今、松井証券がeスポーツマーケティングに注目するのか─プロeスポーツチームFENNELと共に語る、“熱量”がブランドを育てる新時代のマーケティング─」を開催します。

本セミナーは、両社のスポンサーシップの背景を踏まえ、共創によるZ世代への新しいリーチ戦略を当事者が具体的に解説いたします。

開催の背景

プロeスポーツチーム「FENNEL」は、2025年5月に松井証券とのスポンサー契約を発表し、ネット証券業界で初の取り組みとして注目を集めました（※主要オンライン証券5社比較、2025年5月1日時点）。

本セミナーでは、そのスポンサーシップで得られた知見を企業実務者に開示し、ブランド体験設計を紹介します。

FENNELは、複数タイトルで国内外のトップシーンを戦い、強固なファンベースと発信力を保有。Z世代1,300万人の70％超にリーチ可能な自社コンテンツ力を背景に、企業とファンの共創プロジェクトを推進しています。

開催概要

申込方法

- セミナー名金融 × eスポーツ 共創セミナー「なぜ今、松井証券がeスポーツマーケティングに注目するのか ─ プロeスポーツチームFENNELと共に語る、“熱量”がブランドを育てる新時代のマーケティング ─」- 日時2025年11月20日（木）16:30 開場17:00 開演19:00 終了- 会場廣瀬第3ビル 3階（東京・竹橋）〒135-0016東京都千代田区神田錦町3-19-5 廣瀬第3ビル3階- 主催株式会社Fennel／松井証券株式会社- 登壇者松井証券株式会社 マーケティング部：緒方ひかりFENNEL 営業部長：上田大飛FENNEL VALORANT部門 コーチ：Euler（オイラー）FENNEL VALORANT部門 選手：Aace（エース）

参加費：無料

プログラム（約2時間）

関連リリース

- オープニング（5分）- 両社の取り組みについての説明（10分）・松井証券 × FENNELの取り組みの紹介・松井証券がなぜeスポーツに参入を始めたのか・その中で大会協賛からFENNELにスポンサーを変更した理由- 実際にスポンサードされる選手から見た現状（10分）・選手目線でスポンサーが増えることへの想いについて・ファンに対してどのような影響が与えられていると感じるか- 松井証券が目指す理想の状態とは？（10分）・どのような効果を実感したか・今後、どのようにeスポーツを活用していきたいか・松井証券の望む理想の状態とは？- 今後のeスポーツ拡大に伴うビジネス的な価値とは？（10分）・選手、発信者として感じること。気を付けるべきだと思うこと・eスポーツビジネスサイドとして拡大することに対して感じる部分。- エンディング（5分）- 質疑応答（10分）- 企業懇親会（60分）・名刺交換・自由交流・FENNELスタッフ・選手（任意）との懇談・軽食・ドリンクあり

「プロeスポーツチーム『FENNEL』、松井証券とスポンサー契約を締結」（2025年5月16日配信）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000120.000069446.html

松井証券について

松井証券は、国内で初めて本格的なインターネットによる株式取引を導入したネット証券です。日本株、米国株、投資信託、NISA、iDeCo、FX、先物・オプション取引など、幅広い商品ラインナップでお客様の資産形成をサポートしています。2022年には、新たに「投資をまじめに、おもしろく。」をスローガンに掲げ、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指しています。

近年では、若年層の方々により投資を身近に感じていただきたいという思いから、eスポーツ領域にも参入。2022年の「VALORANT Champions Tour Challengers」への協賛を皮切りに、2023年および2024年のSplit 2にも協賛。さらに、人気タイトル「フォートナイト」内に投資要素を取り入れたオリジナルゲーム「MONEY TRADE FIGHT by 松井証券」を公開し、プレイヤーが売買体験を楽しみながら投資の仕組みを学べるコンテンツを提供するなど、投資リテラシーの向上とファンコミュニティの形成に取り組んでいます。

松井証券公式HP：https://www.matsui.co.jp/company/

FENNELについて

2019年に設立。2025年現在、7つのeスポーツタイトルで部門を保有。VALORANT部門は日本国内で4度の優勝、Pokemon UNITE部門は2024年夏に世界一に輝くなど全部門で国内最高水準の競技成績を誇るプロeスポーツチームです。

eスポーツ業界内でも先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開しています。主催するeスポーツ大会ブランド「FFL」は黎明期のeスポーツシーンに対し、毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催。最大同時接続者数は12万人を記録するなど、シーンの盛り上がりを支えました。アパレル事業ではDIESEL、WIND AND SEAなどとのコラボレーションを実施。チーム合計のSNS総フォロワー数は480万人、YouTube総再生回数は7億回を超え、eスポーツシーンにおける強固なファンベースとeスポーツファンを始めとする若者シーンの知見を活かしたマーケティング、エンターテイメント事業も行うなど、日本eスポーツシーンを牽引していく企業です。

