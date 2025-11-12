「なぜ、あの企業はFutureShopを選んだのか？」 EC-CUBEのプロが、あえてFutureShopの強みと注意点を徹底解剖。10年後も後悔しないECプラットフォーム選定ガイドコラムを公開。
EC-CUBEのインテグレートパートナーである株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役：堀川治）は、「ECサイトを作りたいが、どのプラットフォームを選べばいいか分からない」「今のカートに不満がある」と悩むEC事業者に向けて、FutureShopの料金・メリット・注意点をEC-CUBE等と比較し、中立的に解説した最新コラムを公開したことをお知らせします。
▼公開コラム
FutureShop（フューチャーショップ）とは？料金・メリット・注意点をEC-CUBE等と比較し徹底解説｜失敗しないECサイトの選び方
https://www.thank-u.net/blog/ecommerce/about_futureshop/
■ コラム公開の背景：「ECプラットフォーム迷子」の急増
現在、国内のECプラットフォーム市場は、「FutureShop」や「Shopify」に代表される高機能ASP/SaaS型と、「EC-CUBE」のようなオープンソース型が混在し、その選択肢はかつてないほど多様化しています。
しかしその一方で、EC担当者からは、
・「どのカートも良いことしか書いておらず、自社に何が合うか決められない」
・「人気のShopifyを選んだけれど、日本市場向けの機能が足りず困っている」
・「EC-CUBEは自由度が高いが、ASP（FutureShop）の方がコストが安いのでは？」
といった「プラットフォーム迷子」とも言えるご相談が、私たちサンクユーに数多く寄せられています。
特に「FutureShop」は、アパレルや中堅規模のECに強く、EC-CUBEやShopifyと比較検討される筆頭です。
■ 本コラムの概要：「EC-CUBEのプロ」だからこそ書ける中立的な比較
私たちサンクユーは、EC-CUBEの専門家（インテグレートパートナー）です。
しかし、本コラムではあえてEC-CUBEの競合とも言える「FutureShop」に焦点を当て、その料金体系、機能的なメリット、そして導入前に知っておくべき注意点（デメリット）を、EC-CUBEなど他カートと比較しながら徹底的に解説しています。
＜コラムでわかること＞
・FutureShopが「選ばれる理由」：なぜ多くのアパレルやD2Cブランドに支持されるのか？強みであるCRM機能やサポート体制を深掘りします。
・EC-CUBEとの「決定的な違い」：ASPとオープンソース、コスト構造、カスタマイズの限界、システム連携の自由度はどう違うのか。
・「失敗しない」ための判断基準：貴社の事業フェーズや将来の展望（年商目標、多店舗展開、BtoB進出など）において、どちらを選ぶべきかの明確な指針を提示します。
■ サンクユーが目指す「ECのセカンドオピニオン」
私たちは、EC-CUBEが全ての事業者にとっての最適解だとは考えていません。
重要なのは、「10年後の事業成長」を見据えた上で、今、最適なプラットフォームを選択することです。
EC-CUBEのプロでありながら、FutureShopやShopifyのメリット・デメリットにも精通している。
だからこそ、私たちは特定のカートに偏らない「ECのセカンドオピニオン」として、中立的な立場から貴社に最適なプラットフォーム選びをご支援できます。
「どのカートを選べばいいか、第三者の意見が聞きたい」 「今のカートから乗り換えたいが、どこが最適か診断してほしい」
そうお悩みであれば、まずはこのコラムをお読みいただき、貴社の未来を託せるパートナーとしてサンクユーをご検討ください。
