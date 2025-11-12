ライドシェア求人は20.8％増の116件～自動車メーカーも案件掲載～（2025年10月版調査）｜自動運転ラボ
株式会社ストロボ（以下、当社／東京都港区 代表取締役 下山哲平）が運営するニュースメディア『自動運転ラボ』（https://jidounten-lab.com）は、ライドシェア関連求人案件数の最新調査（2025年10月末時点）をまとめましたので、結果を発表いたします。
●最新の「ライドシェア」関連の登録求人案件数と動向
主要転職4サイトにおけるライドシェアの関連求人案件数（※「ライドシェア」と検索してヒットした求人）は2025年10月末時点で前月比20.8％増、前年同月比96.6％増の116件となりました。前月比での増加は3カ月連続で、調査開始以来、前年同月比では過去最高の伸びとなります。
サイト別では、dodaが前月比27.6％増の111件、マイナビ転職は同50.0％減の1件、ランスタッドは前月と変わらず2件、エン転職は同60.0％減の2件でした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333771&id=bodyimage1】
------------------------------------------
（参考）調査結果記事
ライドシェア求人、自動車メーカーの案件も！2025年10月は過去最高の伸び
https://jidounten-lab.com/u_57805
------------------------------------------
●大手自動車メーカーも求人掲載
ライドシェアは日本で全面解禁が見送られたものの、関連求人では、大手自動車メーカーが開発するモビリティプラットフォームに関して、ライドシェアへの活用を見越した人員強化に伴う案件など、単にドライバー求人だけではなく、職種が多様化している印象です。
●『自動運転ラボ』による定点求人案件数調査について
自動運転ラボは、ライドシェアなどを含むモビリティ業界の最新ニュースの発信や求人動向の調査のほか、タクシー配車アプリやタクシー運転手の人手不足に関する業界の状況、カーリース・サブスク、自動車保険、中古車査定に関する市場の動きもウオッチし続けています。
------------------------------------------
