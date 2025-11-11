12月23日(火)「化粧品・日用品業界の環境課題とサステナブル化粧品の実装・製品展開のすすめ方　～クリーンビューティーの最新トレンド紹介と実装～」Zoomセミナーを開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援の一環として、「化粧品・日用品業界」の「環境課題と製品展開」について解説します。

化粧品・日用品業界は、欧米での健康・サステナビリティ意識の高まりから、人と環境の両方にやさしい製品開発が求められています。化粧品業界における「クリーンビューティー」とは何か、製品開発に向けて何を意識すべきかを皆様に提示する講座です。

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

テーマ：化粧品・日用品業界の環境課題とサステナブル化粧品の実装・製品展開のすすめ方 ～クリーンビューティーの最新トレンド紹介と実装～

開催日時：2025年12月23日(火) 10:00-16:45

録画視聴：対象（希望日に視聴可能）

参加費：49,500円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

URL：https://andtech.co.jp/seminars/1f084835-0595-6dc2-a1c6-064fb9a95405

WEB配信形式：

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

セミナー講習会内容構成

日本サステナブル化粧品振興機構 代表／昭和女子大学現在ビジネス研究所 研究員 長井 美有紀 氏

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

１.地球環境問題や生物多様性に関する基礎的知識、

２.サステナブルブランド・クリーンビューティーブランドの開発やすすめ方

３.クリーンビューティーの本質理解と社内実装

４.消費者ニーズに即した商品設計

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

【講演のポイント】

以下の受講者を対象としています。

・化粧品・日用品などの業界の方・サステナブルブランド構築にお困りの方・クリーンビューティーについて改めて知りたい方

・商品企画／研究開発／マーケティング／CSR／ブランド戦略部門／サステナビリティ部門

【プログラム】

I. 化粧品・日用品におけるサステナビリティ・SDGs・生物多様性に関する基礎知識

1. グローバル課題の整理

2. 国際情勢と注目すべき環境課題

１. 環境問題・サステナビリティ・SDGs・生物多様性・に関する国際情勢

２. 注目すべき地球環境問題（化粧品業界で必要な視点）

1) プラスチック問題

2) 湿地帯とマングローブ

3) サンゴ／化学物質汚染

4) ブルーカーボン・ブルーエコノミー

5) 干ばつ／砂漠化

6) 水問題

3. 化粧品・日用品業界で注目すべき地球環境問題

１. アロエフェロクス（CITES）

２. サメの持続可能な原料調達

３. ブルーエコノミー／消費財業界での独自定義

４. パーム油の持続可能な利用

５. マイクロプラスチックと消費財

６. UVケア製品とサンゴの関係

II. クリーンビューティーの基礎と潮流

1. クリーンビューティーとは（市場動向・グローバル動向・クリーンビューティーに求められるものの整理）

2. クリーンな製品設計と成分の置き換え戦略

１. 成分の透明性・安全性

２. ケミカル成分のポジショニング

３. 持続可能な調達

４. サステナブルパッケージ

５. 社会問題への対応

６. 企業ガバナンス

７. 生物多様性

８. サーキュラーエコノミー

3. クリーンビューティーが求めるもの

4. クリーン vs グリーン

１. 定義と違い

２. 誤解されやすい概念の整理

1) オーガニック

2) 天然≒安全

3) クリーンはマーケティング用語？

5. クリーンビューティーに関する規制や認証

１. クリーンビューティーなどに関する認証

２. プラスチック規制

３. 化学物質規制（環境配慮型）

４. グリーンウォッシュ規制

本件に関するお問い合わせ

株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

