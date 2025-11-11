【11月11日は介護の日】小学館「介護ポストセブン」「介護マーケティング研究所」が『介護のなかまアワード2025』の結果を発表！第一回は大人用 紙おむつ・介護食・栄養補助食品・消臭剤部門で選定

株式会社小学館

介護にかかわる人たちがよりよく過ごせるように日々、情報をお届けしている介護ポストセブン編集部・介護マーケティング研究所が「介護のなかまアワード2025」を設立。11月11日の「介護の日」に合わせてその結果を発表します。

●調査概要

介護ポストセブン編集部・介護マーケティング研究所では、多くの介護商品・サービスに接する中で、介護する方、介護される方の心と体に寄り添った“やさしい”商品・サービスを、より多くの方たちにわかりやすくお知らせしたいと考えました。

そこで、読者組織である「介護のなかま」会員にアンケートを実施、実際に使用、活用している人たちの声をもとに、高評価を得た商品（ブランド）をランキングという形で発表する「介護のなかまアワード」を本年より立ち上げました。

ランキングは部門ごとに「総合評価」「介護される人にやさしい」「介護する人にやさしい」から構成され、下記のように算出しています。

・「介護される人にやさしい」ランキングは、実施したアンケート内の「商品（ブランド）の特徴となっている効果の持続」、「使用感の良さ」などに関連する項目の得点が高かった商品（ブランド）に授与されます。

・「介護する人にやさしい」ランキングは、実施したアンケート内の「介護する側の使いやすさ」、「購入のしやすさ」などに関連する項目の得点が高かった商品（ブランド）に授与されます。

・「総合評価」ランキングは、上記の結果を総合的に集計、得点の高かった商品（ブランド）に授与されます。

以下にて、「介護のなかまアワード」の概要のご紹介と受賞ブランドを発表します。

■介護のなかまアワード2025 調査実施概要

選定方法：介護のなかま会員によるインターネット調査（※なお、回答件数が一定数に満たない場合は対象外にしております）

●有効回答数：

大人用紙おむつ（テープタイプ部門） 166名

大人用紙おむつ（パンツタイプ部門） 635名

介護食（主食・おかず）部門 457名

栄養補助食品部門 607名

消臭剤部門 673名

●調査期間：

大人用紙おむつ（テープタイプ部門・パンツタイプ部門）／2025年8月22日～9月21日

介護食（主食・おかず部門）／2025年9月10日～9月28日

栄養補助食品部門／2025年9月17日～10月5日

消臭剤部門／2025年9月24日～10月12日

■受賞企業（ブランド）

《大人用紙おむつ テープタイプ部門》

・総合評価 ランキング

【1位】ユニ・チャーム（ライフリー）

【2位】大王製紙（アテント）

【3位】白十字（サルバ）

・介護する人にやさしいランキング

【1位】白十字（サルバ）

【2位】ユニ・チャーム（ライフリー）

【3位】大王製紙（アテント）

・介護される人にやさしいランキング

【1位】白十字（サルバ）

【2位】大王製紙（アテント）

【3位】ユニ・チャーム（ライフリー）

《大人用紙おむつ パンツタイプ部門》

・総合評価 ランキング

【1位】ユニ・チャーム（ライフリー）

【2位】大王製紙（アテント）

【3位】白十字（サルバ）

・介護する人にやさしいランキング

【1位】ユニ・チャーム（ライフリー）

【2位】白十字（サルバ）

【3位】大王製紙（アテント）

・介護される人にやさしいランキング

【1位】大王製紙（アテント）

【2位】ユニ・チャーム（ライフリー）

【3位】白十字（サルバ）

《介護食（主食・おかず）部門》

・総合評価 ランキング

【1位】キユーピー（やさしい献立）

【2位】アサヒグループ食品（バランス献立）

【3位】ネスレ日本（アイソカル）

・介護する人にやさしいランキング

【1位】キユーピー（やさしい献立）

【2位】ネスレ日本（アイソカル）

【3位】アサヒグループ食品（バランス献立）

・介護される人にやさしいランキング

【1位】キユーピー（やさしい献立）

【2位】アサヒグループ食品（バランス献立）

【3位】ネスレ日本（アイソカル）

《栄養補助食品部門》

・総合評価 ランキング

【1位】ネスレ日本（アイソカル）

【2位】明治（メイバランス）

【3位】森永乳業クリニコ（エンジョイクリミール、エンジョイゼリー）

・介護する人にやさしいランキング

【1位】明治（メイバランス）

【2位】ネスレ日本（アイソカル）

【3位】森永乳業クリニコ（エンジョイクリミール、エンジョイゼリー）

・介護される人にやさしいランキング

【1位】ネスレ日本（アイソカル）

【2位】森永乳業クリニコ（エンジョイクリミール、エンジョイゼリー）

【3位】明治（メイバランス）

《消臭剤部門》

・総合評価ランキング

【1位】花王（消臭ストロング）

【2位】エステー（消臭力 エールズ）

【3位】アース製薬（ヘルパータスケ）

・介護する人にやさしいランキング

【1位】花王（消臭ストロング）

【2位】エステー（消臭力 エールズ）

【3位】小林製薬（介護の消臭元）

・介護される人にやさしいランキング

【1位】花王（消臭ストロング）

【2位】エステー（消臭力 エールズ）

【3位】アース製薬（ヘルパータスケ）

なお、受賞企業には、商品パッケージなどに使用できる受賞ロゴを期間限定で無償配布します。

（参考）受賞ロゴイメージ

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社小学館

介護ポストセブン編集部・介護マーケティング研究所

大橋・関

kaigoinfo@shogakukan.co.jp

【出典の記載についてのお願い】

本記事で紹介されている調査データは、自由に引用いただけます。その際は、以下のように出典をご記載ください。

出典：『介護のなかまアワード2025』の結果を発表「介護ポストセブン」「介護マーケティング研究所 by 介護ポストセブン

https://kaigo-postseven.com/208842

『介護マーケティング調査研究所』 by 介護ポストセブンは、現在まさに介護中の方、介護に関心の高い方のリアルなデータをもとに、ユーザー動向分析・マーケティング・認知度向上・商品開発に役立てられるサービスを展開しています。

介護マーケティング研究所 https://kaigo-postseven.com/marketing-research

介護ポストセブン 公式サイト https://kaigo-postseven.com/

介護ポストセブン 介護施設・サービス検索 https://kaigo-postseven.com/kaigo-search/

介護ポストセブン X公式アカウント https://twitter.com/kaigo_postseven