【札幌市】最期まで安心して暮らせる住まいへ。看護・介護機能を兼ね備えた「ホスピスフロア併設施設」として、住宅型有料老人ホーム「ノアガーデン 旭ヶ丘アーバンクラス」が、11月11日リニューアルオープン







▲出典：「厚生労働省 老健局 『定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び 夜間対応型訪問介護 社会保障審議会介護給付分科会（第218回） 資料1』」







こうした背景を踏まえ、2024年に住宅型有料老人ホームを運営し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスおよびデイサービスなどを提供する株式会社ノアコンツェルをCUCグループに迎えました。以来、ホスピス型住宅を運営する株式会社シーユーシー・ホスピスとのグループ内連携を強化し、多機能併設モデルの構築に向けて取り組んでおります。2025年7月に当社で初の多機能併設モデルとなる「ノアガーデン アビークロエ（札幌市豊平区）」をリニューアルオープンし、11月には「ノアガーデン アーバンクラス」、今後更に2施設のリニューアルを計画しております。多機能併設モデルの開設を機に、ご利用者さまの状態やご希望に応じたサービス提供体制をより一層強化してまいります。



＜ホスピス併設施設一覧＞



https://digitalpr.jp/table_img/2876/122116/122116_web_1.png

こうした背景を踏まえ、2024年に住宅型有料老人ホームを運営し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスおよびデイサービスなどを提供する株式会社ノアコンツェルをCUCグループに迎えました。以来、ホスピス型住宅を運営する株式会社シーユーシー・ホスピスとのグループ内連携を強化し、多機能併設モデルの構築に向けて取り組んでおります。2025年7月に当社で初の多機能併設モデルとなる「ノアガーデン アビークロエ（札幌市豊平区）」をリニューアルオープンし、11月には「ノアガーデン アーバンクラス」、今後更に2施設のリニューアルを計画しております。多機能併設モデルの開設を機に、ご利用者さまの状態やご希望に応じたサービス提供体制をより一層強化してまいります。＜ホスピス併設施設一覧＞



■ノアガーデンについて





















■グループ会社概要

株式会社ノアコンツェル

高齢者向け住宅型有料老人ホームなどを運営し、ご入居者様の要介護度に応じた定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス、デイサービスを提供しています。北海道札幌市内に、住宅型有料老人ホーム27施設、デイサービス16施設を展開しています（2025年9月末時点）。

※株式会社ノアコンツェルは株式会社シーユーシーの100％子会社です。



社名：株式会社ノアコンツェル

本社所在地：札幌市豊平区平岸7条14丁目1-32

設立：2002年3月20日

代表者：代表取締役 田邉 隆通

事業内容：住宅型有料老人ホーム運営、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス、デイサービス運営

URL ：https://noah-garden.com/



株式会社シーユーシー・ホスピス

がん末期や神経難病の方のためのホスピス型住宅や、施設居住者に向けた訪問看護・介護事業所を運営。全国50か所にてサービスを展開しています（2025年9月末時点）。

※株式会社シーユーシー・ホスピスは株式会社シーユーシーの100％子会社です。



社名：株式会社シーユーシー・ホスピス

本社所在地：東京都港区芝浦3丁目1-1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 15階

設立：2017年3月3日

代表者：代表取締役 藪 康人

事業内容：ホスピス型住宅運営、訪問看護事業所運営、訪問介護事業所運営

URL ：https://cuc-hospice.com/



CUCグループについて

株式会社シーユーシーと国内連結子会社18社、海外連結子会社24社からなるグループ企業です （2025年9月末時点）。「医療という希望を創る。」を使命に掲げ、さまざまな医療課題の解決に向けて、国内外の医療機関の支援やホスピス・居宅訪問看護など多角的な事業を展開しています。



社名：株式会社シーユーシー

本社所在地 ：東京都港区芝浦3丁目1-1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 15階

設立：2014年8月8日

代表者 ：代表取締役 茺口 慶太

上場市場 ：東京証券取引所 グロース市場（証券コード 9158）

資本金 ：7,669百万円（2025年3月末時点）

主な事業内容 ：医療機関向け経営支援事業

URL ：https://www.cuc-jpn.com ■グループ会社概要株式会社ノアコンツェル高齢者向け住宅型有料老人ホームなどを運営し、ご入居者様の要介護度に応じた定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス、デイサービスを提供しています。北海道札幌市内に、住宅型有料老人ホーム27施設、デイサービス16施設を展開しています（2025年9月末時点）。※株式会社ノアコンツェルは株式会社シーユーシーの100％子会社です。社名：株式会社ノアコンツェル本社所在地：札幌市豊平区平岸7条14丁目1-32設立：2002年3月20日代表者：代表取締役 田邉 隆通事業内容：住宅型有料老人ホーム運営、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス、デイサービス運営URL ：https://noah-garden.com/株式会社シーユーシー・ホスピスがん末期や神経難病の方のためのホスピス型住宅や、施設居住者に向けた訪問看護・介護事業所を運営。全国50か所にてサービスを展開しています（2025年9月末時点）。※株式会社シーユーシー・ホスピスは株式会社シーユーシーの100％子会社です。社名：株式会社シーユーシー・ホスピス本社所在地：東京都港区芝浦3丁目1-1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 15階設立：2017年3月3日代表者：代表取締役 藪 康人事業内容：ホスピス型住宅運営、訪問看護事業所運営、訪問介護事業所運営URL ：https://cuc-hospice.com/CUCグループについて株式会社シーユーシーと国内連結子会社18社、海外連結子会社24社からなるグループ企業です （2025年9月末時点）。「医療という希望を創る。」を使命に掲げ、さまざまな医療課題の解決に向けて、国内外の医療機関の支援やホスピス・居宅訪問看護など多角的な事業を展開しています。社名：株式会社シーユーシー本社所在地 ：東京都港区芝浦3丁目1-1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 15階設立：2014年8月8日代表者 ：代表取締役 茺口 慶太上場市場 ：東京証券取引所 グロース市場（証券コード 9158）資本金 ：7,669百万円（2025年3月末時点）主な事業内容 ：医療機関向け経営支援事業URL ：https://www.cuc-jpn.com



「ノアガーデン」は、ノアコンツェルが運営する有料老人ホーム／サービス付き高齢者住宅です。CUCホスピスが運営する訪問看護事業所と連携しており、同事業所との利用契約を結ぶことで訪問看護サービスをご利⽤いただけます。■多機能併設モデルが必要とされる背景札幌市は、人口200万人規模で北海道内の医療・介護機能が集積する都市です。近年では、75歳以上の高齢者の割合が全国の地方中枢都市（札幌・仙台・名古屋・福岡）の中で最も高くなるとの推計※1が発表されるなど、医療・介護ニーズの増加が見込まれます。※1出典：国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口 令和５(2023)年推計。札幌市：2020年 13.6%→2050年 24.9%、地方中枢都市平均：2020年 12.0%→2050年 20.3%特に札幌は北海道全域から医療・介護環境を求めて高齢者が集まる傾向が顕著で、地域密着型サービスへのニーズも高まる中、北海道では「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の請求事業者数が113事業所と、全国で最も多くなっています（下図左軸）。グループ会社の株式会社ノアコンツェルが運営する住宅型有料老人ホームで、北海道札幌市内に27施設を展開しています（2025年9月末時点）。うち16施設には、デイサービスセンター「泉共」を併設。多種多様なサービスに対応できるよう介護福祉士、介護職員、看護師、ケアマネジャー、機能訓練指導員、福祉専門相談員、栄養士、調理師などの専門職が在籍し、一体的な医療・介護サービスを提供しています。■ノアガーデン 旭ヶ丘アーバンクラスについてノアガーデンとして2施設目となるホスピスフロア併設の住宅型有料老人ホームです。ホスピスフロアでは、CUCホスピスの訪問看護師が24時間体制で心身の苦痛を緩和する看護ケアを提供いたします。＜施設概要＞住所：札幌市中央区南12条西22丁目1-40営業時間：24時間対応開設：2016年10月居室数：77室 ※リニューアルにあたり90室から77室に変更建物：鉄筋コンクリート造4階建土地面積：1,799.47m²建築面積：826.17㎡館内併設事業所：デイサービスセンター泉共 旭ヶ丘敷地内駐車場：あり＜フロア＞4階：定期巡回・随時対応型訪問介護看護フロア（居室：28室）1階～3階：ホスピスフロア（居室：49室）（1階に温泉付き大浴場、食堂を併設）＜ホスピスフロア＞居室数：49室（1階：5室、2階：20室、3階：24室）居室サイズ：2種類 … A：25室（18.00㎡）、B：24室（21.60㎡）歩行器や超低床ベッド等の福祉用具を、ご希望やご容体によってご利用可能です。