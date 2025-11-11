株式会社アーバンプラン

インテリアデザイン・内装工事・オフィス家具販売を行う株式会社アーバンプラン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐々木 央 以下、当社）は、2025年11月25日(火)から26日(水)に開催される、管理部門の業務効率化・DX推進のための展示会「第2回 バックオフィスDXPO 東京'25 【秋】」に出展いたします。

「バックオフィスDXPO」とは、管理部門の業務効率化・DX推進のための8つの専門展で構成される、ブティックス株式会社が主催する展示会になります。そのうちの一つである「働き方改革・健康経営展」に今回出展いたします。

転職が普遍的になった現代、勤務先への帰属意識の低下が進んでいます。そのような変化の中で、オフィスは働く人のためにどうあるべきか。

アーバンプランは、オフィスは働く人にもっと寄り添ったものであるべきだと考えます。

「誰もが過ごしやすい環境」で「理想の働き方」を実現できる。そんな生きがいや働きがいのあるオフィスの構築を目指しています。



そこで、実際に過ごしやすい環境や理想の働き方を実現したオフィス事例をご紹介します。

また、エンゲージメントとオフィスの関係性について調査を実施し、会社へのエンゲージメントの低さをどういった点に感じているか、どのような働き方やオフィスが理想なのか、アンケート結果をご紹介いたします。

展示会名：第2回 バックオフィスDXPO 東京'25 【秋】

会期：2025年11月25日(火)9:30～18:00、26日(水)9:30～16:00

会場：有明GYM-EX（ジメックス）

主催：ブティックス株式会社

■株式会社アーバンプランについて

オフィスの物件探しから設計・施工、家具のコーディネート、引越しのコンサルティングに至るまでワンストップで手掛ける一級建築士事務所です。積み重ねてきたオフィス移転の実績とノウハウで、お客様に寄り添った迅速かつフレキシブルな対応をしております。

【会社概要】

法人名：株式会社 アーバンプラン

代表取締役：佐々木 央

設立：平成23年11月9日

本社住所：〒163-0532 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル32F

事業内容：インテリアデザイン・内装工事・オフィス家具販売・3Dの各種デジタルコンテンツ制作

許認可：

一級建築士事務所 登録番号 東京都知事登録 第57592号

特定建設業 国土交通大臣 許可（特-7）第29648号

宅地建物取引業 東京都知事 (1)第100272号

古物商許可 東京都公安委員会 第304362015758号

企業URL： https://urban-plan.com/