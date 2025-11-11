12月25日(木)「プラスチック・リサイクルの基礎と容器包装材の環境ビジネスへの展望 ～マテリアル・ケミカル・サーマルリサイクルの動向と規制～」Zoomセミナーを開講予定
株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）はR&D開発支援の一環として、「プラスチック」「容器包装」の「リサイクル動向と展望」について解説します。
プラスチック・リサイクルの手法や課題、動向を基礎から学びたい方に向けた講座です。
製品設計も含めた資源循環システム、国内外の環境規制とその動向、有望なリサイクル技術、環境に優位なバイオプラスチックなどの材料動向を紹介し、持続可能な循環型社会への企業の貢献や新たな環境ビジネスへの展望を示します。
Live配信・WEBセミナー講習会 概要
──────────────────
テーマ：プラスチック・リサイクルの基礎と容器包装材の環境ビジネスへの展望 ～マテリアル・ケミカル・サーマルリサイクルの動向と規制～
開催日時：2025年12月25日(木) 13:00-17:00
録画視聴：講演後、１ヵ月間の視聴可能
参 加 費：45,100円（税込） ※ 電子にて資料配布予定
URL ：https://andtech.co.jp/seminars/1f086e4c-d7f9-6fa6-8c0a-064fb9a95405
WEB配信形式：
WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。
詳細は、お申し込み後お伝えいたします。
セミナー講習会内容構成
────────────
元カネカ・研究統括部長／元塩ビ工業環境協会・広報部長：一色 實 氏
本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題
───────────────────────
１.容器包装に適するプラスチック材料とその特性
２.プラスチックのリサイクル技術の基礎知識
３.容器包装材料の環境負荷の実態
４.国内外の容器包装分野での環境規制動向
下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）
──────────────────────────────
【講演のポイント】
環境負荷の大きい容器包装分野でのリサイクルは経済性と出口戦略が大事で、容器包装設計段階での材料の選定には従来と異なる資源循環の視点が必要であり、そこに新たなビジネスの可能性がある。
【プログラム】
第1部：プラスチックとリサイクルの基礎
----------------------------
1．プラスチックの構造と物性
1.1 汎用プラスチック
1.2 特殊プラスチック
1.3 用途別最終製品の形態と流通
2．容器包装材料と成形加工
2.1 一般的な容器包装材料と加工方法
2.2 プラスチックと他素材とのすみ分け
2.3 食品用プラスチック容器包装材
2.4 医薬品・医療器用容器包装材
3．プラスチックリサイクルの概要
3.1 産業廃棄物・一般廃棄物とプラスチック
3.2 廃プラスチックの有効利用状況
3.3 リサイクル手法とプラスチック素材との適性
第2部：リサイクル手法と国内外の法規制動向
----------------------------
1．マテリアルリサイクル
1.1 マテリアルリサイクルの種類と特徴
1.2 マテリアルリサイクルの実例
2．ケミカルリサイクル
2.1 ケミカルリサイクルの種類と特徴
2.2 ケミカルリサイクルの実例
3．サーマルリサイクル
3.1 サーマルリサイクルの特徴
3.2 サーマルリサイクルの実例
4．日本のリサイクル法制度
4.1 基本法と個別リサイクル法
4.2 プラスチック関連の規制
5．欧米の環境規制動向
5.1 化学物質管理
5.2 プラスチック関連の規制
第3部：環境配慮の新規材料とプラスチック容器・包装の将来展望
----------------------------
1．プラスチックリサイクルのビジネス
1.1 プラスチック・製品用途別のリサイクルシステム
1.2 単体・複合プラスチックの新たなリサイクル手法
1.3 容器包装材のリサイクル環境ビジネス
2．新素材への取り組み
2.1 バイオプラスチック
2.2 生分解性プラスチック
2.3 新素材の今後の展望
3．環境ビジネス全体への提言
3.1 資源循環型社会でのプラスチック・製品に求められるニーズ
3.2 サプライチェーン全体の整備・活用
3.3 異業種・異分野との融合
4.まとめ
4-1 プラスチック容器・包装の将来展望
4-2 日本企業としての国際競争力強化
株式会社AndTechについて
────────────
化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、
幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。
弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。
クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。
https://andtech.co.jp/
株式会社AndTech 技術講習会一覧
─────────────────
一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。
https://andtech.co.jp/seminars/search
株式会社AndTech 書籍一覧
──────────────
選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。
https://andtech.co.jp/books
株式会社AndTech コンサルティングサービス
─────────────────────
経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。
https://andtech.co.jp/business-consulting
本件に関するお問い合わせ
─────────────
株式会社AndTech 広報PR担当 青木
メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）
＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。
＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。
以 上