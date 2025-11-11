元警察庁長官の安藤隆春氏ら3名の顧問を発表

株式会社アイム・ユニバース

一都三県・沖縄県を中心に屋上付き戸建住宅を販売する株式会社アイム・ユニバース（所在地：東京都杉並区、代表取締役：藍川眞樹）は、これまで社内において経営や事業推進の助言をいただいていた顧問陣について、このたび正式に発表いたします。

本発表は、経営基盤の強化を広く周知することを目的とし、各界で卓越した経験と知見を持つ3名を顧問に迎えることで、当社が外部の専門的知見や豊富な経験を積極的に経営に取り入れていく姿勢を示すものです。これにより、今後の事業拡大や一層の社会的価値創出に向けた持続的な組織づくりを目指してまいります。

顧問一覧

安藤 隆春 氏

最高顧問

2022年6月1日 就任

1972年警察庁入庁

1996年内閣総理大臣秘書官

1999年警視庁公安部長

2004年警察庁長官官房長

2007年警察庁次長

2009年第22代警察庁長官

2011年退官

2012年三井住友海上火災保険株式会社 顧問（現任）

2013年株式会社ニトリホールディングス 社外取締役

2016年株式会社アミューズ 社外取締役（現任）

2017年株式会社ゼンショーホールディングス 社外取締役（現任）

2018年東武鉄道株式会社 社外取締役（現任）

2020年株式会社ニトリホールディングス 社外取締役（監査等委員）

2022年株式会社日清製粉グループ 本社 社外取締役（監査等委員）（現任）

2023年楽天グループ株式会社 社外取締役（現任）

高松 茂 氏

特別顧問

2025年9月1日 就任

1981年三井不動産株式会社 入社

2009年三井不動産レジデンシャル株式会社 執行役員

2013年三井不動産レジデンシャル株式会社 取締役常務執行役員

2015年三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 代表取締役社長

2019年三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 取締役会長

2022年マンション管理協会 理事長

2024年三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 特別顧問

大場 秀人 氏

エグゼクティブアドバイザー

2024年10月1日 就任

1982年森ビル株式会社 入社

開発・オフィス事業・海外事業を経て、2004年から20年間住宅事業のプランニング・営業・運営を統括。

虎ノ門ヒルズレジデンシャルタワー、麻布台ヒルズのレジデンスに携わる。

2011年住宅事業部執行役員

2015年取締役常務執行役員

現在株式会社フューチャーフォレスト 代表

アイム・ユニバースが提案するリゾート邸宅「＆RESORT HOUSE」

当社リゾート邸宅ブランド『＆RESORT HOUSE』は仕事や子育て・家事などの慌ただしい日常を過ごす自宅を、リゾート地での極上の時間『リゾートタイム』の場所に変えたいとのコンセプトを基に、一都三県・沖縄で戸建て住宅『＆RESORT HOUSE』シリーズを展開してきました。2011年の東日本大震災以降制震システムを導入し続け、2016年以降は全棟搭載を実現しています。採用する製品を常にアップデートし、断熱性・遮熱性・気密性に優れた住まいを提案しています。今後も住宅づくりを通しサスティナブルな消費慣行の実現に寄与する企業を目指してまいります。