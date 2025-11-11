市原市役所

千葉県市原市を基盤に、地域資源を活かして地域課題を解決し地域を活性化したい、という思いを持つ方のチャレンジを後押しするため、「令和７年度いちはら未来創造プログラム ビジネスコンテスト」を開催します。

コンテスト入賞者には、賞金やビジネスプレーヤー同士の交流機会の提供、起業・創業に向けた伴走支援など、多彩なメニューでビジネスの実現を支援します。

市原市で実現したいビジネスプランをお持ちで、そのビジネスプランにより起業・創業を予定している方からの応募をお待ちしています！

募集内容

市原市の地域資源を活かした特色あるビジネスプラン

応募条件

上記ビジネスプランにより市原市で起業・創業を予定している方

※学生を含む個人・グループ・法人。年齢、住所に制限なし

入賞賞金

大賞：30万円、ビジネス賞：15万円、アイデア賞：15万円

応募方法

市ウェブサイトのエントリーフォームより申込

スケジュール

応募締切 ：令和7年11月30日(日)

書類審査結果通知 ：令和7年12月下旬頃

最終審査 ：令和8年 2月14日(土)13時～

※最終審査でプレゼンテーションをしていただき、審査基準に基づいて入賞者を決定

詳細は市ウェブサイトをご覧ください

https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=689bd08c69cfa26a3c5d8222