【株式会社datais】コーポレートサイトリニューアルのお知らせ

株式会社datais(本社：東京都千代田区、代表取締役：池田 悠司、光延 幸紘)は、2025年11月11日にコーポレートサイトをリニューアルしたことをお知らせいたします。



■dataisコーポレートサイト

https://datais.co.jp/



■サイトリニューアルの背景

dataisは、企業の営業活動におけるデータ活用課題をワンストップで解決する営業DXサービス「datais」シリーズを提供しています。



今回のリニューアルでは、より使いやすく、目的の情報にスムーズに辿り着けるホームページを目指し、デザイン・構成・ナビゲーションを全面的に見直しました。
UX（ユーザー体験）の改善を中心に、スマートフォンなどさまざまな利用環境に応じて、見やすく操作しやすい構成に改善しました。



さらに、法人営業やデータ活用など、企業の課題に応じて最適なソリューションを探しやすくするため、今後は課題別ナビゲーションや導入事例の拡充を行う予定です。


これにより、営業・マーケティング担当者が自社の課題をより明確に把握し、解決策を検討しやすい構成へと生まれ変わっています。



■サイトマップ

・会社概要


https://datais.co.jp/company



・サービス一覧


datais List


https://datais.co.jp/service/list



datais Form


https://datais.co.jp/service/form



datais Discover


https://datais.co.jp/service/discover



・お問い合わせ　


https://datais.co.jp/contact-1


■コーポレートサイトリニューアルに伴うキャンペーン

まずはdataisのデータベースをご活用していただくため、今回のコーポレートサイトのリニューアルに伴い、アウトバウンド支援サービス「datais Form」の初期費用無料キャンペーンを実施します。


期間限定キャンペーンのため、フォーム営業代行支援にご興味がある方はお問い合わせください。



お問い合わせ先：support@datais.co.jp




■株式会社dataisについて　

弊社は「失注のない世界を実現する」をミッションに掲げ、企業の営業活動における課題をワンストップで解決する営業DXサービス「datais」シリーズを提供しています。



・社内データが整理されておらず困っている


・せっかくのCRMツールが活用できていない


・営業活動、営業予算の見直しを図りたい


・新規営業をしたいが、人的リソースが足りない


・フォーム送付でA/Bテストをしてみたい



などの課題解決に向けたソリューションの提案が可能です。


データクレンジング、新規アタックリストの作成、お問合せフォームの送付代行など、会社における営業活動を万全の体制でフォローいたします。



■株式会社datais概要

会社名：株式会社datais(データイズ)


設立：2020年4月


代表取締役：池田 悠司、光延 幸紘


所在地：東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ 3F


資本金（準備金含む）：4800万円


事業概要：BtoB営業DXサービス「datais」シリーズの開発・運営


コーポレートサイト：https://datais.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】　


株式会社datais：support@datais.co.jp