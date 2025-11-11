【株式会社datais】コーポレートサイトリニューアルのお知らせ
株式会社datais(本社：東京都千代田区、代表取締役：池田 悠司、光延 幸紘)は、2025年11月11日にコーポレートサイトをリニューアルしたことをお知らせいたします。
■dataisコーポレートサイト
https://datais.co.jp/
■サイトリニューアルの背景
dataisは、企業の営業活動におけるデータ活用課題をワンストップで解決する営業DXサービス「datais」シリーズを提供しています。
今回のリニューアルでは、より使いやすく、目的の情報にスムーズに辿り着けるホームページを目指し、デザイン・構成・ナビゲーションを全面的に見直しました。
UX（ユーザー体験）の改善を中心に、スマートフォンなどさまざまな利用環境に応じて、見やすく操作しやすい構成に改善しました。
さらに、法人営業やデータ活用など、企業の課題に応じて最適なソリューションを探しやすくするため、今後は課題別ナビゲーションや導入事例の拡充を行う予定です。
これにより、営業・マーケティング担当者が自社の課題をより明確に把握し、解決策を検討しやすい構成へと生まれ変わっています。
■サイトマップ
・会社概要
https://datais.co.jp/company
・サービス一覧
datais List
https://datais.co.jp/service/list
datais Form
https://datais.co.jp/service/form
datais Discover
https://datais.co.jp/service/discover
・お問い合わせ
https://datais.co.jp/contact-1
■コーポレートサイトリニューアルに伴うキャンペーン
まずはdataisのデータベースをご活用していただくため、今回のコーポレートサイトのリニューアルに伴い、アウトバウンド支援サービス「datais Form」の初期費用無料キャンペーンを実施します。
期間限定キャンペーンのため、フォーム営業代行支援にご興味がある方はお問い合わせください。
お問い合わせ先：support@datais.co.jp
■株式会社dataisについて
弊社は「失注のない世界を実現する」をミッションに掲げ、企業の営業活動における課題をワンストップで解決する営業DXサービス「datais」シリーズを提供しています。
・社内データが整理されておらず困っている
・せっかくのCRMツールが活用できていない
・営業活動、営業予算の見直しを図りたい
・新規営業をしたいが、人的リソースが足りない
・フォーム送付でA/Bテストをしてみたい
などの課題解決に向けたソリューションの提案が可能です。
データクレンジング、新規アタックリストの作成、お問合せフォームの送付代行など、会社における営業活動を万全の体制でフォローいたします。
■株式会社datais概要
会社名：株式会社datais(データイズ)
設立：2020年4月
代表取締役：池田 悠司、光延 幸紘
所在地：東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ 3F
資本金（準備金含む）：4800万円
事業概要：BtoB営業DXサービス「datais」シリーズの開発・運営
コーポレートサイト：https://datais.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社datais：support@datais.co.jp