＜プライバシーガラス越しでも明瞭な映像を実現。進化を遂げた「AMEX-A09シリーズ」が新たな選択肢を提案。＞





株式会社青木製作所(本社：群馬県高崎市、代表取締役：青木 敬祐)は、デジタルインナーミラー型ドライブレコーダー「AMEX-A09シリーズ」の新たなラインナップとして、小型外付けリアカメラ搭載モデル「AMEX-A092C」を追加し、2025年11月12日(水)より発売いたします。

これにより、従来の車内リアカメラ仕様(AMEX-A09)や商用車向け外付けカメラ仕様(AMEX-A092、AMEX-A092B)に加え、乗用車にも外観的にマッチする小型外付けリアカメラが新たに選択可能となりました。シリーズは全5機種体制となり、車種や用途に合わせた最適な選択が可能です。





ドライブレコーダー「AMEX-A092C」









●乗用車ドライブレコーダーが抱える“後方視界問題”を解決

小型外付けリアカメラ





【防水仕様の小型外付けリアカメラを採用したAMEX-A092C】

あおり運転対策としてドライブレコーダーの装着が一般化する中、乗用車ユーザーからは「プライバシーガラスで映像が暗くなる」「サンシェードでカメラが遮られる」といった不満の声が寄せられていました。

これに応え、乗用車の外観に自然に馴染む小型外付けカメラを新たにラインナップ。従来の車室内設置では避けられなかった視界不良を解消し、スモークやサンシェードの影響を受けないクリアな後方映像を実現しました。

・プライバシーガラス・サンシェード影響ゼロ：小型外付けリアカメラにより、どんな濃さのプライバシーガラスでも明るく鮮明な映像を確保。

・デザイン性と機能性を両立：乗用車の外装にも違和感なくフィットするコンパクトデザイン。

・高耐久・防水設計：商用車で実績のある外付けカメラ技術をベースに、耐候性・防水性能を最適化。









●シリーズ全体がより幅広い車種に対応

従来から好評の「AMEX-A092(20m)」「AMEX-A092B(10m)」に加え、新たに「AMEX-A092D(15m)」を設定。軽自動車からトラックまで、幅広い車種に最適なカメラ仕様を選択できるようになりました。









●製品仕様

【共通仕様】

走行時画素 / センサー(フロント) ：200万画素、1/2.9 CMOSセンサー

録画解像度 ：Full HD(1920×1080)、27.5fps

液晶ディスプレイ ：10.88インチ、IPSタッチスクリーン

付属メモリー / 対応メモリー ：microSDカード32GB、最大128GB(Class10以上)

ファイル形式 ：動画 MP4(H.264)、写真 JPG

内蔵バッテリー ：スーパーキャパシタ

上書き録画 ：○

Gセンサー ：○

GPS ：○

フォーマットフリー ：○

駐車録画 ：○(オプション機能)

電源 ：12 / 24V対応、専用シガープラグ(DC5V3A)

サイズ / 重量(本体) ：約 W258 × H72 × D19(mm)、約330(g)

サイズ / 重量(フロント) ：約 W52 × H25 × D34(mm)、約40(g)

配線コード長(シガープラグコード)：約3.4(m)

配線コード長(フロント) ：約1(m)

使用温度範囲 ：-20℃～70℃









【ラインナップ別・専用仕様】

・AMEX-A09(リアカメラ)

リアカメラ ：車内用リアカメラ

IR機能(赤外線) ：×

防水機能 ：×

サイズ / 重量 ：約 W57 × H27 × D36(mm)、約40(g)

配線コード長 ：約8.75(m)

主な対象車 ：乗用車(リアカメラを車内に設置)





・AMEX-A092(リアカメラ)

リアカメラ ：外付けIR防水リアカメラ

IR機能(赤外線) ：○

防水機能 ：○

サイズ / 重量 ：約 W65 × H40 × D70(mm)、約106(g)

配線コード長 ：約20(m)

主な対象車 ：トラック、バス





・AMEX-A092B(リアカメラ)

リアカメラ ：外付けIR防水リアカメラ

IR機能(赤外線) ：○

防水機能 ：○

サイズ / 重量 ：約 W65 × H40 × D70(mm)、約106 g

配線コード長 ：約10(m)

主な対象車 ：軽トラック、軽バン





・AMEX-A092C(リアカメラ)

リアカメラ ：小型外付けリアカメラ

IR機能(赤外線) ：×

防水機能 ：○

サイズ / 重量 ：約 W28 × H 26.5 × D 28(mm)、約75 g

配線コード長 ：約9.5(m)

主な対象車 ：乗用車(リアカメラを車外に設置)





・AMEX-A092D(リアカメラ)

リアカメラ ：外付けIR防水リアカメラ

IR機能(赤外線) ：○

防水機能 ：○

サイズ / 重量 ：約 W65 × H40 × D70(mm)、約106 g

配線コード長 ：約15(m)

主な対象車 ：キャンピングカー、バン





※各配線コード長は、カメラケーブルとケーブルの長さを合わせた数値となります。









●株式会社青木製作所について

株式会社青木製作所は、昭和22年10月に設立された群馬県高崎市にある自動車用部品・用品を中心に手掛ける企業です。これまでにないモノを生み出すことで、皆様の暮らしとカーライフを豊かにする商品の提供を目指しています。





【会社概要】

商号 ： 株式会社青木製作所

代表者 ： 代表取締役 青木 敬祐

所在地 ： 〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2917-1

設立 ： 1947年10月

事業内容 ： 自動車用部品の設計、開発、製造、OEM生産

資本金 ： 2,000万円

青木製作所URL： https://www.aokiss.co.jp/

AMEX公式URL ： https://aoki-amex.com/









【本商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社青木製作所 営業部

Tel ： 027-346-3838

E-Mail： info@aokiss.co.jp