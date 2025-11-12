株式会社アイシス(本社：東京都渋谷区)が提供する採用管理ツール「らくるーと」のタイアップ動画が、移動時間の情報番組「HEADLIGHT」にて放映開始されました。

本放映では、都内11,500台のタクシー車両内モニターを通じて、「LINEを活用した採用活動」という新しいスタンダードを多くの企業・採用担当者に向けて発信しています。

※タクシー営業区は東京特別区・武三交通圏に準ずる





放映期間は、2025年11月10日(月)～11月16日(日)の7日間を予定しており、期間中は毎日放映されます。





採用管理ツールらくるーと、移動時間の情報番組「HEADLIGHT」で放映開始！





【放映の背景】

近年、求職者とのやり取り手段としてLINEの利用が一般化し、企業の採用活動にも“スピード”と“反応率”を重視したコミュニケーションが求められています。

「らくるーと」は、応募から面接、内定連絡までをLINE上で完結できる採用管理ツールとして、導入企業の歩留まり改善や採用効率向上を支援しています。

このたびのタクシー車内のタイアップ動画の放映を通じて、“LINE採用”という新しい採用スタイルをより多くの企業に知っていただき、採用課題の解決をサポートしてまいります。









【今後の展開】

今後はタクシー車内のタイアップ動画をはじめ、各種メディア露出やコラボレーション企画などを通じて、「らくるーと」のブランド認知向上および採用DXの推進をさらに強化してまいります。









【HEADLIGHTについて】

「HEADLIGHT」は「一歩先ゆく、インスピレーションを。」をコンセプトに、ビジネスパーソンのオンとオフに新たなヒントを届ける、移動時間の情報番組です。MCに山下健二郎さん・森香澄さんを迎え、週替わりで企業ニュースからトレンド情報まで、移動中に知っておくとためになる情報を幅広くお届けします。

YouTube｜ https://www.youtube.com/@HEADLIGHT_growth/









【らくるーとについて】

「らくるーと」は、LINEをフル活用した採用管理ツールです。応募者とのコミュニケーションをLINE上で完結できるため、応募者との距離を縮め、よりスムーズな採用活動を実現できます。今回のAI機能の搭載により、さらに進化し、採用担当者の強力なパートナーとして、多くの企業の採用活動をサポートしてまいります。

サービスサイト： https://rakuruit.jp/