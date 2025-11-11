イベントを支えるボランティアスタッフ大募集！全国ご当地鍋まつり SHIZUOKA 2025 静岡市・駿府城公園にて

株式会社nonii

「全国ご当地鍋まつり SHIZUOKA 2025」ボランティアスタッフ募集スタート！



2025年11月22日（土）～24日（月）、静岡市・駿府城公園にて開催される「全国ご当地鍋まつり SHIZUOKA 2025」で、イベントを一緒に盛り上げてくれるボランティアスタッフの募集をスタートしました。


会場は、全国各地のご当地鍋が集まる”食の祭典”。心も体も温まる非日常空間です。訪れる方の「おいしい！」「楽しい！」の裏側には、笑顔で活躍するスタッフの力が欠かせません。


“食がつなぐ、まち・ひと・笑顔” をテーマに、私たちと一緒に最高の3日間を創り上げてくれるスタッフを募集します。


「冬に何かチャレンジしたい」「新しい人と出会いたい」「イベントの裏側をのぞいてみたい」そんなあなたをお待ちしています！





■ イベント概要


イベント名： 全国ご当地鍋まつり SHIZUOKA


日程：2025年11月22日（土）～24日（月）


会場： グランシップ広場


静岡県静岡市駿河区東静岡2丁目3-1


JR東静岡駅から徒歩約3分





弊社主催のおいもフェス SHIZUOKA 2025の会場の様子

弊社主催のおいもフェス SHIZUOKA 2025 入口の様子


■ ボランティア活動について


活動時間：各日 10:00～20:00


※1日のみや、3日間の参加も大歓迎です！



活動内容（予定）：


・来場者の案内、誘導


・チケット受付サポート


・会場内の案内補助


・イートインエリアの清掃、ゴミ回収


・出店者の案内補助


・その他、会場運営に関わる各種サポート


※当日の状況や希望に応じて調整します。



■ 大切にしたいマインド


ご来場の皆さまの”楽しいひととき”を、笑顔とチームの力でサポートしていただきます。


目の前の人に関心を持ち「この人に楽しんでもらいたい」という根本のマインドが、自然と会場全体に伝わっていきます。共感と常にポジティブな姿勢でイベントを盛り上げてくださる方のお申し込みをお待ちしております。


イベント会場というステージに立っている意識をもち、ただの作業ではなく、来場者さまが安心して楽しめる空間をつくる大切な役割という意識をもって活動していただきます。一つひとつの行動に心を込めて、「心地よかった」「また来たい」と感じてもらえる体験を届ける大切な存在です。



■ 募集要項


対象： 高校生以上の方


条件：


・人と接することや楽しいことが好きな方


・体を動かすのが苦じゃない方


・協調性のある方


・来場者の方に寄り添い、心から楽しんでもらいたいという気持ちがある方


未経験歓迎！ お一人での参加はもちろん、お友達同士での応募も大歓迎です！



＼ボランティア特典／


・入場チケット無料［本人含めお連れ様 4名まで］


・駐車場 無料［本人のみ］


・会場内で使える割引チケット2,000円分プレゼント［本人のみ］






■ 応募方法


STEP1：公式LINEを追加


まずは下記リンクから、イベント運営 株式会社noniiのLINEを追加してください


株式会社noniiのスタッフLINE


https://line.me/ti/p/WKsF2hitLh






STEP2：応募テンプレートを送信


LINE追加後、以下のテンプレートをコピーして必要事項を記入の上、トークで送信してください。



- - - テンプレート - - -


【鍋まつりボランティアスタッフ応募】


・お名前：


・年代：


・電話番号：


・お住まいのエリア（市町村まで）：


・参加可能な日程：


・応募のきっかけ：


- - - - - - - - - - - - - - - -



LINEの送付後：運営よりメッセンジを確認し返信させていただきます。
１. ボランティアスタッフのグループLINEに招待
２. 当日の役割分担やマニュアルを共有させていただきます。




皆様からのご応募お待ちしております！


LINEからご質問も受け付けております。お気軽にお問い合わせください。