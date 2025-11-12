2025年11月14日（金）、イタリア・ミラノ発のプレミアムウォッチブランド「D1 MILANO（ディーワンミラノ）」は、ブランドの美学を象徴する「スケルトン構造」をテーマにした新作2モデルを発売します。

ホワイトCerakote®にブラックスケッチラインを描いた「Skeleton Sketch（スケルトンスケッチ）」と、ブラックPVDのスクエアケースに自動巻ムーブメントを覗かせる「Square Skeleton（スクエアスケルトン）」。

精密な機械構造とミニマルな造形美。モノクロームが際立たせる“機能のデザイン”が、D1 MILANOの新しい表現として登場します。

すべての傑作は、スケッチから始まる / Skeleton Sketch

ホワイト一色のCerakote®（セラコート）仕上げのケースとブレスレットに、ブラックのスケッチラインを大胆に描いたアートピース。手描きのようなタッチが機械式構造の精密さに重なり、機能と創造の境界を曖昧にします。オープンワークダイヤルとシースルーバックを通して、ムーブメントの動きを余すことなく堪能可能。ブラックの線が織りなすグラフィカルなコントラストが、ホワイトのマットな質感に生命感を与えています。ケースとブレスレットには高耐久のCerakote®コーティングを採用。耐傷性・耐腐食性に優れ、滑らかなマットテクスチャーが洗練された印象を演出します。実用性とアート性を両立した、現代的なスケルトンウォッチの到達点です。すべての傑作は、スケッチから始まる。Skeleton Sketch は、機械式の精密さにアートの自由を重ねた、D1 MILANOの新しい挑戦です。

〈スペック〉品番：SKBJ20ケース径：40.5mmケース・ブレスレット素材：ステンレススチール（Cerakote®ホワイトコーティング）ダイヤル：オープンワーク／ブラックスケッチラインデザインムーブメント：自動巻（TMI NH70）／42時間パワーリザーブ風防：サファイアクリスタル（反射防止コーティング）防水：5気圧価格：\137,500（税込）

力強く、そして美しい。スクエアの新たな表現/ Square Skeleton

過去に学び、未来を描く。ブランドを象徴するスクエアケースにスケルトンダイヤルを融合させた「Square Skeleton」は、ヴィンテージの美学と現代的なミニマリズムを併せ持つタイムレスな一本です。37mmのコンパクトなケースとブレスレットには、高耐久な316Lステンレススチール製ブラックPVDコーティングを施し、統一されたマットブラックの質感が構造的な美しさを際立たせます。スケルトンダイヤルからは、自動巻ムーブメントの精緻な動きを覗くことができ、トーン・オン・トーンの針とインデックスがモダンな奥行きを演出。反射防止コーティング付きのサファイアクリスタルが、視認性と耐傷性を高次元で両立しています。構築的なラインと機械の鼓動。D1 MILANOが描く、モノクロームの新たな可能性を体現するモデルです。

〈スペック〉品番：SLBJ02ケース径：37mmケース・ブレスレット素材：316Lステンレススチール（ブラックPVD）ダイヤル：スケルトン（トーン・オン・トーン仕様）ムーブメント：自動巻（TMI NH70）／約42時間パワーリザーブ風防：サファイアクリスタル（反射防止コーティング）防水：5気圧価格：\137,500（税込）

▼発売日：2025年11月14日(金)▼発売店舗・ビヨンクール名鉄百貨店・ビヨンクールキャッスル・エイチエムエスウォッチストア表参道・エイチエムエスウォッチストア横浜ジョイナス店・H°M’S” WatchStore 公式オンラインストアhttps://www.hms-watchstore.com/

▼お客様お問い合わせ先ビヨンクール名鉄百貨店愛知県名古屋市中村区名駅1-2-1名鉄百貨店メンズ館1FTEL：052-541-0051